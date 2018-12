L’Inter attraversa un periodo molto complicato. La squadra nerazzurra doveva essere l’anti-Juve e invece si trova a sedici lunghezze dai bianconeri, il Napoli, secondo, ha otto punti in più. Per scacciare la piccola crisi e per cancellare le tante critiche Luciano Spalletti e i suoi devono fare risultato proprio contro i partenopei. Della partita non sarà Nainggolan sospeso dal club, ma non escluso dalla rosa.

Elogi per il Napoli di Ancelotti

Dopo aver detto di essere favorevole al campionato nel giorno di Santo Stefano e aver dichiarato di non aver imposto divieti ai calciatori confidando nella professionalità e nel dovere dei suoi calciatori a ‘Inter Tv’ l’allenatore ha parlato del match con il Napoli:

Ancelotti è uno dei migliori se non il miglior allenatore in Italia e ha saputo ottimizzare il buon lavoro fatto da Sarri mettendoci la sua esperienza. Quelle di Ancelotti e Sarri sono due filosofie diverse, ma Ancelotti fa un po’ di paura perché veramente è uno che ha viste tutte e sa quando è il momento di attaccare o difendere.

Nainggolan punito, salta Inter-Napoli

La società ha escluso Radja Nainggolan, il belga non disputerà il match con il Napoli e forse tornerà a disposizione per quello con l’Empoli dell’ultima giornata d’andata. Spalletti dice che il Ninja non è fuori rosa e fa capire che non sarà ceduto. Nainggolan fa parte del progetto e presto sarà a disposizione:

Ci spiace non avere Nainggolan perché è un giocatore fortissimo, ma le regole in una squadra sono importanti come il pallone. Non è fuori rosa, lo è per questa partite, si allena e tornerà a far parte del gruppo. A volte si cerca il colpevole, ma noi dipendiamo e siamo l’inter di Zhang e l’Inter di Zhang ha preso questa decisione. Dopo questi 2-3 giorni Nainggolan tornerà a disposizione.

La probabile formazione dell’Inter per il Napoli

Oltre a Nainggolan non è a disposizione Miranda. Il turnover in difesa non ci sarà con la coppia centrale formata da Skriniar e de Vrij dal primo minuto. Vecino scalpita e potrebbe affiancare Brozovic e Gagliardini, in avanti probabile la conferma di Politano con Perisic e Icardi: “Abbiamo quasi tutti a disposizione, Asamoah c’è, anche Joao Mario è a disposizione, Miranda invece non ha recuperato”.