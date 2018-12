Inter costretta a rinunciare a Radja Nainggolan per questioni disciplinari (nelle ultime ore un audio shock del calciatore ha rinfocolato la polemica), Napoli al completo. E' il posticipo di campionato della 18sima giornata che accenderà i riflettori sul big match del primo ‘boxing day' in Serie A. In classifica i partenopei sono secondi a -8 dalla Juventus e a +8 proprio dall'Inter. Come arrivano le due squadre? Quali saranno le scelte di formazione di Luciano Spalletti e Carlo Ancelotti? Quali sono pronostici e quote delle agenzie di scommesse? Tutto quello che c'è da sapere sulla gara che verrà trasmessa alle 20.30 su Sky Sport (canale 251).

Inter-Napoli, pronostici e confronto delle quote sulle scommesse

Inter-Napoli è una delle partite più attese del giorno di Santo Stefano. I favori del pronostico? Abbastanza equilibrati con le quote delle agenzie di scommesse che attribuiscono al pareggio un valore leggermente più alto (da un minimo di 3.25 a un massimo di 3.35), segno che la vittoria dei nerazzurri (2.70/2.75) oppure dei partenopei (2.60/2.65) viene considerata un esito che ha maggiori possibilità di verficarsi tenendo conto del confronto rilevato da superscommesse.it.

Risultato esatto . La quota più bassa è quella relativa al pareggio per 1-1 (5.50 proposta da William Hill) mentre salgono quelle che fanno riferimento a un esito con più gol. Eccone alcuni esempi: il successo del Napoli per 0-3 viene pagato da Betclic 27 volte la posta, lo 0-4 vale 80 volte la posta; una quota altrettanto alta – sempre di Betclic) è quella relativa a una sconfitta netta degli azzurri a San Siro per 4-0 (90 volte la poste), 4-1 (70 volte la posta), 4-2 e 4-3 (101 volte la posta). Volete tentare l'azzardo e sfidare la fortuna? La quota di 888 sport è pazzesca: 151 volte la posta sia che giocate il risultato di 4-3 sia di 3-4.

. La quota più bassa è quella relativa al pareggio per 1-1 (5.50 proposta da William Hill) mentre salgono quelle che fanno riferimento a un esito con più gol. Eccone alcuni esempi: il successo del Napoli per 0-3 viene pagato da Betclic 27 volte la posta, lo 0-4 vale 80 volte la posta; una quota altrettanto alta – sempre di Betclic) è quella relativa a una sconfitta netta degli azzurri a San Siro per 4-0 (90 volte la poste), 4-1 (70 volte la posta), 4-2 e 4-3 (101 volte la posta). Volete tentare l'azzardo e sfidare la fortuna? La quota di 888 sport è pazzesca: 151 volte la posta sia che giocate il risultato di 4-3 sia di 3-4. Marcatori. Chi segnerà in Inter-Napoli? Quale sarà il primo marcatore dell'incontro? Le quote delle agenzie di scommesse tengono sotto i riflettori Mauro Icardi che finora in Serie A contro il Napoli ha segnato 2 reti su 25 conclusioni. Il gol del capitano interista (9 centri in campionato) è dato a 2.50 (5.00 come primo marcatore). Tra le fila del Napoli occhio invece alla quota su Dries Mertens (2.75 e 6.00) anche se il belga non dovrebbe partire titolare, e Lorenzo Insigne (2.75 e 6.00). Una rete di Callejon, invece, è data a 9.00, Fabian Ruiz a 12.00. Nell'Inter va segnalata la quota di Betclic: 8.50 per Perisic primo marcatore.

Le ultime notizie sulle formazioni di Inter-Napoli

Qui Inter, rientrano Vecino e Asamoah. Detto dell'assenza di Nainggolan, chi prenderà il suo posto? Spalletti può contare sul rientro di Vecino e Asamoah oltre all'impiego di Joao Mario. Spazio ancora a Perisic nel tridente con Icardi e Politano. Difesa imperniata su Vrsaljko, De Vrij, Skriniar.

Inter (4-3-3): Handanovic; Vrsaljko, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic, Joao Mario; Politano, Icardi, Perisic.

Qui Napoli, Milik per Mertens e Allan c'è. Il Napoli visto all'opera in Champions dovrebbe essere rilanciato da Ancelotti in occasione della partita di San Siro contro l'Inter. Maksimovic dovrebbe agire come esterno a destro in difesa mentre sarà Mario Rui sulla corsia di sinistra. A centrocampo nessun problema per l'impiego di Allan, che aveva saltato la gara con la Spal per un leggero infortunio alla schiema. Sulla corsia sinistra favorito Fabian Ruiz. In attacco Milik è favorito su Mertens per affiancare Insigne.

Napoli (4-4-2): Ospina; Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Ruiz; Milik, Insigne.

Mazzoleni arbitra il match di San Siro

L’arbitro designato per la gara Inter-Napoli è Mazzoleni. Costanzo e Paganessi saranno gli assistenti di linea, Abassi sarà il quarto uomo. Al VAR ci sarà, invece, Manganiello assistito da Peretti.