‘Inter merda' scritto con vernice rossa e poi chiazze di pittura dello stesso colore a imbrattare il murales dedicato al club nerazzurro. E' questo lo scenario desolante che hanno ritrovato gli abitanti di Milano in via Borsieri, piena Zona Garibaldi a due passi dal Quartiere Isola (quello del palazzo col Bosco Verticale per intenderci). Una delle zone più rinnovate e rilanciate urbanisticamente della metropoli lombarda ha potuto solo prendere atto del gesto vandalico commesso da qualche balordo, sconsiderato che nulla aveva di meglio da fare che sfregiare quell'opera di arte urbana che, in occasione del 110° compleanno del club, Mediaset Premium (la pay-tv di Cologno Monzese, media partner dell'Inter) aveva dedicato per celebrare la storia di una delle grandi società di calcio.

Nel murales sono raffigurati, tra gli altri, anche Diego Milito, Ronaldo, Javier Zanetti, Giacinto Facchetti, Giuseppe Bergomi, Armando Picchi e Giuseppe Meazza. Campioni di ieri e di tempi più recenti, icone della tradizione nerazzurra, sportivi apprezzati a prescindere dalle divisioni di campanile e oltre la più stupida delle rivalità. Evidentemente non abbastanza oltre per i soliti teppisti pronti a entrare in azione.

Il tema per la composizione del mosaico era avvenuto attraverso una campagna sui canali social dell’Inter e di Mediaset Premium e sul sito dedicato (www.interwall.mediasetpremium.it): i tifosi hanno partecipato a un sondaggio e così votato i momenti ritenuti simbolici ed evocativi della storia del club, scegliendo eventi e personaggi emblematici, quelli che dalla fondazione del 1908 fino al Triplete del 2010 hanno segnato un punto fermo nella storia nerazzurra. Alto 18 metri e largo 10 metri, il murales celebrativo ribattezzato ‘Interwall' è stato svelato lunedì 19 marzo 2018. Nemmeno il tempo di vedere la luce che subito è stato preso di mira