Giuseppe Marotta è il nuovo amministratore delegato dell'Inter. Come già ampiamente anticipato nei giorni scorsi il dirigente varesino è stato ufficialmente presentato dalla squadra nerazzurra attraverso un comunicato e un'intervista rilasciata a InterTV. La nomina è avvenuta durante il CdA dell'Inter, durato poco più di mezz'ora, che ha ratificato l’ingresso del manager in società come nuovo amministratore delegato per la parte sportiva: Marotta ha ricevuto gli stessi poteri di firma di Alessandro Antonello, che resta a.d. per la parte finanziaria. In mattinata il neo dirigente ha visitato la nuova sede del club, in zona Porta Nuova che sarà operativa nei prossimi mesi, e alle ore 12:00 è arrivato nella sede di corso Vittorio, dove ha salutato i dipendenti del club in attesa dell’inizio della riunione e l'ingresso ufficiale. Queste le prime parole di Marotta da ad del club meneghino:

Da oggi farò parte della grande Inter, per me è motivo di grande orgoglio ricoprire una carica importante come quella di amministratore delegato dell'area sport. Un capitolo importante della mia vita professionale, piena di grande responsabilità ma questo assolutamente non mi spaventa. Si inizia un nuovo percorso che deve essere vincente

In merito all'arrivo di Beppe Marotta si è pronunciato anche il presidente dell'Inter, Steven Zhang, che si è lasciato andare a dichiarazioni importanti:

Questo è un cambiamento importante per il Club, in linea con il nostro obiettivo di diventare una società vincente e un'azienda di successo. Come Inter, vogliamo vincere, appassionare, ispirare e unire le persone attraverso il calcio. Beppe è uno dei migliori dirigenti in ambito calcistico e ci aiuterà a raggiungere i nostri obiettivi. Fuori dal campo, Alessandro garantirà il miglioramento delle nostre performance, la realizzazione dei nostri progetti strategici e la promozione dei valori del Club all'interno dell'organizzazione.

Il comunicato e l'intervista

Questo è il comunicato della squadra nerazzurra apparso sul sito ufficiale: