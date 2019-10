Dopo l'appello lanciato in diretta televisiva da Antonio Conte, nelle ultime ore è toccato a Beppe Marotta parlare del futuro dell'Inter e di possibili interventi sul mercato a gennaio. L'amministratore delegato nerazzurro, durante la conferenza stampa al termine dell'assemblea dei soci che ha approvato il bilancio al 30 giugno 2019, ha così spiegato la situazione: "Il momento è difficile, sappiamo che è un momento di emergenza visto che sono venuti meno alcuni giocatori".

Marotta chiude a grandi colpi invernali

"Sappiamo che possiamo crescere ancora – ha aggiunto il dirigente interista – Guardiamo al mercato di gennaio con grande ottimismo ma non siamo nella situazione di dover riparare ad errori fatti. Il mercato invernale non è la panacea di tutti i mali, ci servirà per consolidare e puntellare meglio questa squadra che è assolutamente in grado di rispecchiare i nostri obiettivi".

Mentre continuano a circolare voci sul possibile interesse del club milanese per i vari Rakitic, Vidal e Matic, l'ad dell'Inter ha invece parlato dei giocatori ancora in infermeria: "Auspichiamo che rientri Sanchez e che rientrino velocemente Sensi, D'Ambrosio e Vecino. Queste sono le attese più importanti. La rosa deve avere un numero congruo ma non siamo nella situazione di dover aspettare il mercato".

L'avvio di stagione e il valore aggiunto di Conte

Di fronte agli azionisti nerazzurri, Marotta ha infine analizzato questa prima parte di stagione: "Il continuo miglioramento delle performance dentro e fuori dal campo è motivo di grande orgoglio e stimolo. Il percorso di crescita dell’Inter in ambito sportivo è stato costruito su basi solide. L’avvio estremamente positivo di questa stagione è sicuramente importante per proseguire con grande fiducia. La scelta di un allenatore dalla mentalità vincente e di calibro internazionale come Antonio Conte e la forza di un gruppo unito, con ampia componente italiana, ci permetteranno di raggiungere i nostri obiettivi".