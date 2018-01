E' una trattativa senza sosta quella tra Inter e Barcellona per Rafinha. Ormai non ci sono dubbi sulle volontà di calciomercato dei nerazzurri pronti all'all-in sul jolly brasiliano, dopo che la pista per Ramires sembra ormai quasi definitivamente accantonata. I nerazzurri hanno rilanciato con i catalani che, pur avendo abbassato le richieste, non vogliono ulteriori sconti per un giocatore che mister Valverde è tornato ad utilizzare in Copa del Rey. Nel frattempo il nome "nuovo" è quello di Sturridge, che potrebbe rappresentare un'occasione per il calciomercato dell'Inter.

Inter, le ultime notizie di calciomercato sulla trattativa per Rafinha.

La spedizione spagnola del ds nerazzurro Ausilio ha portato i suoi frutti. Inter e Barcellona si sono avvicinate sulle cifre della possibile operazione di calciomercato per Rafinha. La differenza iniziale tra domanda e offerta di 10 milioni si è ridotta: se l'Inter spinge per il prestito con diritto di riscatto fino a 35 milioni di euro, i blaugrana da 40 sono scesi a 38. Ballano dunque 3 milioni, con la trattativa che prosegue ad oltranza. C'è ottimismo dunque, anche se le parole post Espanyol di mister Valverde hanno aperto anche ad una possibile permanenza in Catalogna del suo giocatore.

Rafinha in campo con il Barça, Valverde apre sulla sua permanenza.

Su Rafinha si è espresso pubblicamente mister Valverde che ha concesso al brasiliano spazio nella sfida di Copa del Rey contro l'Espanyol dopo un lungo periodo di stop. Il tecnico ha dichiarato: "Rafinha al momento è con noi e tutti i giocatori della nostra rosa che reputo validi ci possono dare una mano. E' stato fuori per molto tempo ma sta bene e si sta allenando sempre meglio adesso, in questo periodo con tanti infortunati ci può dare una mano". In sintesi dunque, il tecnico non sarebbe dispiaciuto da una permanenza del calciatore che dal canto suo sui social ha esternato la sua gioia per il ritorno in campo: "Poche parole esprimono cosa vuol dire fare di nuovo quello che si ama. Grazie a tutte le persone che hanno reso possibile”

L'idea Sturridge nelle ultime di calciomercato dell'Inter.

Attenzione anche alla possibile suggestione di calciomercato Sturridge. L'attaccante inglese si è proposto ai nerazzurri che a loro volta hanno valutato il profilo di mercato con il Liverpool. La società inglese ha aperto al prestito oneroso con riscatto, anche se al momento il tutto non si è tramutato in una vera e propria trattativa. Bisognerà infatti prima valutare le condizioni fisiche del ragazzo tormentato dagli infortuni nelle ultime stagioni. Un suo eventuale ingaggio comunque potrebbe permettere a Spalletti di disporre di un attaccante duttile per il suo reparto offensivo.

Le trattative in uscita del mercato dell'Inter.

Sul fronte delle uscite il nome caldo delle ultime ore è quello di Brozovic. Il centrocampista croato potrebbe essere utilizzato anche come pedina di scambio per l'argentino del Siviglia Correa, gradito a Spalletti. Il suo allenatore Montella preferirebbe Brozo a Joao Mario come possibile contropartita in uno scambio. Il futuro del portoghese nel frattempo resta un'incognita, soprattutto dopo il no al West Ham, club che ha tentato l'assalto di mercato nei giorni scorsi.