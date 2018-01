Preso il difensore argentino Lisandro Lopez, che potrebbe già esordire domenica sera nel posticipo contro la Roma, l’Inter continua con forza la caccia a nuovi acquisti. I nomi sul tavolo sono tre (Rafinha, Ramires, Pastore) e all’apparenza non sembra difficile prenderle tutti e tre, ma di concreto per ora non c’è nulla. Il d.s. Ausilio resta fiducioso soprattutto per il difensore del Barcellona. Restano in uscita invece il portoghese Joao Mario e il croato Brozovic.

La trattativa con il Barcellona per Rafinha.

“Siamo sempre fiduciosi quando si lavora, bisogna avere il tempo di fare le cose”, con questa frase l’uomo mercato dei nerazzurri ha commentato le trattative di mercato. Rafinha ha trovato da tempo l’accordo con l’Inter, che il vuole prendere il giocatore in prestito secco, considerati anche i tanti problemi fisici ha avuto dal figlio d’arte. Il Barcellona vorrebbe veder giocare il brasiliano, ma pretende che l’eventuale riscatto sia fissato a 30 milioni di euro, una cifra troppo alta per l’Inter, che al massimo vorrebbe investirne 20. Le parti potrebbero incontrarsi già nella giornata di martedì per dare un'accelerata alla trattativa.

Il sogno dell’Inter è sempre Pastore.

Di Ramires se ne parla da mesi. La trattativa sembrava semplice essendo l’ex Chelsea un giocatore dello Jiangsu, l’altra squadra della famiglia Suning. Ma al momento non sembra pensabile l’addio alla Cina del brasiliano, che per ora deve rimandare il trasferimento in Serie A. E per la metà campo si sondano l'atalantino Cristante e il granata Baselli. Mentre è calda la pista che porta a Javier Pastore. L’argentino è da tempo il sogno dell’Inter. La cena del procuratore del trequartista con l’Inter ha alimentato speranze. Pastore, che ha sempre meno spazio, sembra disposto a lasciare il PSG, che non intende però cederlo in prestito. Per sbloccare la situazione potrebbero essere inseriti nella trattativa Brozovic o Joao Mario, due giocatori che Spalletti non sembra amare particolarmente e che invece hanno un ottimo mercato.