Potrebbe essere Beppe Marotta il primo colpo di mercato di Steven Zhang da presidente dell'Inter. Nonostante il nuovo numero uno del club nerazzurro ha smentito l'interesse per l'ex amministratore delegato della Juventus, Marotta è stato avvistato a Milano e le possibilità che il suo passaggio alla società meneghina sembra essere sempre più vicino. A riportare questa notizia è SportMediaset. La presenza del direttore sportivo nella città lombarda non è un fatto eclatante, di per sé, viste le tante amicizie e la rete di relazioni di Marotta ma questo passaggio sembra essere più concreto rispetto a qualche settimana. Questo venerdì può verificarsi un altro passo avanti verso l'accordo con il club nerazzurro e, probabilmente, il 7 dicembre all'Allianz Stadium, quando saranno di scena Juventus e Inter, potrebbe essere quella la "prima" di Marotta come dirigente interista.

L'atto di separazione tra la Juve e Marotta è stato sancito da un comunicato ufficiale il 31 ottobre e subito dopo si è parlato di un presunto accordo triennale già pronto con l'Inter ma, come già anticipato, il 26 ottobre Steven Zhang, appena eletto presidente dell'Inter, ha precisato di non avere alcun tipo di accordo con Marotta. Subito dopo ha precisato che gli è sempre piaciuto attorniarsi dei manager migliori e così la porta non è stata chiusa definitivamente.

A corteggiare l’ex ad bianconero, però, non sono stati solo i nerazzurri: anche il Palermo di Zamparini ha provato a fare il colpaccio facendo una grossa offerta a Marotta ma l’offerta, secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport, è stata rispedita al mittente.

Marotta ritira il premio "Radicchio d'oro"

L'ex amministratore delegato della Juventus, oggi vicino all'Inter, Giuseppe Marotta, è tra le celebrità e i grandi sportivi che saranno protagonisti della ventesima edizione del "Radicchio d’Oro", serata di gala che si celebra lunedì nella splendida cornice del Teatro Accademico di Castelfranco Veneto.