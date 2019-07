La vittoria ai calci di rigore in ICC contro il Psg, ha fatto rilassare l’Inter di Conte dopo la sconfitta contro la Juventus. Una vittoria che dà morale alla squadra ma anche alla società, concentrata ad accontentare il proprio tecnico sul mercato. In entrata, non è un mistero, i corteggiamenti dei nerazzurri per Romelu Lukaku sono insistenti e l’inserimento della Juventus nella trattativa potrebbe non agevolare le cose a Marotta.

Staremo a vedere, nel frattempo non si molla la pista Dzeko, per cui ormai manca solo l’intesa con la Roma che però non libererà il giocatore prima di avergli trovato un degno sostituto. Caos anche in uscita: Icardi, Nainggolan, Borja Valero, Joao Mario e anche Politano. Sono questi i nomi che al momento devono ancora trovare una sistemazione, compreso Perisic che lo stesso Conte ha pubblicamente bocciato nel ruolo di esterno nel suo 3-5-2. Ma vediamo allora gli ultimi movimenti di calciomercato dell’Inter di Conte e Marotta.

Dzeko in entrata, per Lukaku è caos. Duvan e Llorente le alternative

Sui social Lukaku ha detto che presto si saprà di più sul proprio futuro. Niente di più vero per un giocatore che adesso è corteggiato anche dalla Juventus che è entrata di prepotenza nell’affare mettendo sul piatto Dybala. La richiesta esagerata del Manchester United di 83/85 milioni è altissima per le casse dell’Inter che non vanno oltre i 75 milioni forte anche di un accordo con il giocatore già preso da tempo (è previsto anche un adeguamento di 7,5 milioni a stagione per il giocatore su un contratto quinquennale).

In caso di una risposta negativa (ulteriore) da parte del club inglese, il piano B porta al nome di Duvan Zapata, valutato dall’Atalanta non meno di 55 milioni di euro. Un colpo che farebbe comunque felice Conte grande estimatore del colombiano. Per Dzeko invece, i nerazzurri non vogliono andare oltre i 12/15 milioni di euro che di certo non arriveranno ai 20 richiesti dalla Roma per un giocatore di 33 anni. Se non dovesse concludersi la trattativa, il nome di Fernando Llorente, svincolato, che garantirebbe a Conte un profilo molto gradito al tecnico salentino che già conosce l’ormai ex attaccante del Tottenham.

Pazza idea Cavani. Nel frattempo arriva Kinkouè e avanza Vidal

Le foto pubblicate con alcuni giocatori dell’Inter sui social hanno fatto sognare il popolo nerazzurro. Potrebbe davvero essere Edinson Cavani il nuovo attaccante di Conte se non dovesse arrivare Lukaku? Parliamoci chiaro, l’ex Napoli non è sicuramente una seconda scelta, ma di certo un giocatore che non avrebbe gli stessi costi del belga ma che garantirebbe un rendimento ugualmente eccellente. E allora ecco perché ‘El Matador’ potrebbe essere il nome a sorpresa. Un sogno di mezza estate per qualcuno dato che Cavani nonostante abbia un contratto in scadenza nel 2020 ha nell’ingaggio il nodo principale della trattativa. L’uruguaiano è comunque un giocatore che guadagna 12 milioni di euro all’anno.

Inoltre c’è da battere anche la concorrenza di altre squadre che vorrebbero accaparrarsi un calciatore che ha ancora diversi anni al top da giocare. Intanto la società nerazzurra ha trovato l’accordo con il Troyes per l’acquisto di Etienne Youte Kinkouè, difensore centrale classe 2002, solo 17 anni, compagno di Nazionale francese all’Under 19 di Agoumè. E’ atteso la prossima settimana. Nel frattempo non è per nulla raffreddata la soluzione Arturo Vidal che Conte porterebbe volentieri con sé all’Inter in caso di mancato arrivo dei calciatori da lui richiesti. Ma si attendono due cessioni.

Intrigo Roma-Juventus-Napoli per Icardi. Nainggolan vuole il Cagliari

Non c’è più tempo da perdere, Conte vuole le cessioni e i nomi eccellenti però vestono ancora nerazzurro. Icardi è il primo della lista con il giocatore che sta flirtando con la Juventus (vero obiettivo del giocatore) e adesso anche col Napoli. Ma non è da escludere l’ipotesi Roma. Ma facciamo ordine. L’Inter chiede 80 milioni per il giocatore, i bianconeri al momento non sembrano disposti a cedere per quella cifra né ad inserire Dybala nella trattativa (ecco perché l’inserimento per Lukaku può sembrare quasi una ripicca), il Napoli parlerà con la società domani in Lega, ma in tutto questo marasma generale, c’è da fare i conti anche con la Roma.

Il club giallorosso ha infatti deciso di andare seriamente sul giocatore. I giallorossi vorrebbero infatti offrire ai nerazzurri 30 milioni più il cartellino di Dzeko per un totale di 50 milioni totali. Ma l’Inter difficilmente accetterà anche se il tempo stringe e a un certo punto dovrà pur cedere il giocatore a qualcuno e il rischio è che potrebbe trovarsi con le spalle al muro ad accettare qualunque cifra, anche più bassa degli 80 fissati dal club. Su Nainggolan invece ci sono Sampdoria, Cagliari e Galatasaray. L'Inter è pronta a cedere il giocatore anche in prestito pur di liberarsi del suo ingaggio. I sardi sembrano essere in vantaggio forti anche delle volontà del giocatore di ritornare a vestire i colori degli isolani.

Da Borja a Joao Mario, quanti nomi in uscita. C’è pure Politano..

L’anno scorso era stato uno dei giocatori più positivi dell’era Spalletti, ma questo non è bastato a convincere Conte che nonostante il riscatto dal Sassuolo da parte della società, non vede in Politano un giocatore in grado di poter giocare nella sua squadra. E allora anche per lui si profila un’asta. Il Torino è molto interessato ma Cairo non vorrebbe spendere più di 25 milioni dato che l’Inter valuta il giocatore almeno 30 milioni (riscattato dal Sassuolo a 20).

Discorso diverso per quanto riguarda l’Atalanta che invece potrebbe prenderlo e inserirlo anche in un’eventuale trattativa per Zapata. È tutto da vedere con la Fiorentina che resta nell’ombra. Con Miranda volato in Cina, c’è da sistemare Borja Valero che preme per tornare alla Fiorentina (non offre più di 3 milioni) nonostante un piccolo interessamento, poi smentito, da parte del Genoa. Per Joao Mario invece si sono aperte le porte dell’Inghilterra con tre squadre di Premier interessate al calciatore. Brighton su tutte, il portoghese ci sta pensando. Resta invece Dalbert che ha convinto Conte.