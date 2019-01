Il calciomercato non smette di regalarci sorpresa in questa finestra di gennaio. E in casa Inter non si fa altro che parlare di futuro con Marotta che sta cercando di allestire una squadra di tutto rispetto per ripartire la prossima stagione ambizioni ancora maggiori rispetto a quella attuale. Giocarsela con la Juventus e andare avanti il più possibile in Champions, sono questi gli obiettivi dell’ex dg dei bianconeri. Ma c’è da pensare al presente e allora ecco che nella sessione invernale, Marotta sta già bloccando diversi calciatori per il prossimo anno, ma qualcuno anche da inserire subito, come Cedric Soares, ovvero il dopo Cancelo che è arrivato subito in prestito dal Southampton e rappresenta il proprio colpo di gennaio.

Ma dopo Duvan Zapata e Godin, promessi sposo per la prossima annata, l’Inter è vigile su più fronti e la difesa sembra essere il reparto che interessa di più alla dirigenza. A centrocampo non si perde di vista il colpo Modric ma allo stesso tempo si sta cercando qualche alternativa in più a Vrsaljko e Nainggolan lì tra la fascia destra e la zona nevralgica del centrocampo. In uscita, sono ore calde per il futuro di Perisic. Intanto, Marotta e Ausilio hanno bloccato De Paul e hanno messo nel mirino il difensore milanista Cristian Zapata. Vediamo dunque tutti i movimenti attuali di mercato in casa nerazzurra.

Zapata la novità, preoccupa la condizione di Vrsaljko

Non è arrivato ancora nulla sul fronte entrate per quanto riguarda questa sessione di mercato. A Spalletti farebbe sicuramente piacere avere qualche rinforzo in più, ma la sensazione è che si guardi già al prossimo anno. E allora c’è qualche piccola possibilità che la dirigenza nerazzurra regali qualche colpo già adesso? Ausilio e Marotta sembrano essere scatenati: hanno infatti preso subito Cedric Soares, esterno classe 1991 del Southampton. La trattativa fra i due club ha avuto un’accelerata nella giornata di venerdì e l’intesa è stata raggiunta subito con la formula del prestito con diritto di riscatto a 11 milioni. Ma non è finita qui. La condizione di Sime Vrsaljko preoccupa l’Inter e lo staff tecnico: il terzino croato dal suo arrivo a Milano ha saltato numerose gare per problemi fisici ed ora i nerazzurri si interrogano sul riscatto da versare all’Atletico Madrid questa estate, fissato a 17.5 milioni di euro.

in foto: Il profilo di Cedric Soares (Transfermarkt)

E allora ecco che, con l’arrivo di Cedric, l’Inter ha sondato il terreno anche per Cristian Zapata, il centrale del Milan ex Udinese. Complici gli ovvi buoni rapporti con il procuratore del giocatore, Ivan Cordoba. Zapata guadagna 1,7 milioni, potrebbe essere convinto da un biennale con opzione per il terzo. All’Inter completerebbe, da quarto, il settore dei centrali con Skriniar, De Vrij e Godin. Ma a gennaio Marotta potrebbe anche regalare subito a Spalletti il centrocampista del Leicester Adrien Silva che non ha trovato molto spazio quest’anno. Il club per il momento l’ha bloccato e i nerazzurri non hanno ancora formulato un’offerta.

Ma mai dire mai fino alla fine. In entrata sono ore caldissime anche per Ferreira Carrasco. L’esterno offensivo belga in forza al Dalian Yifang, è in uscita, ed è seguito anche dal Milan ed è il nome numero uno per sostituire l’eventuale partenza immediata di Perisic verso l’Arsenal. Nonostante il sondaggio però, il problema principale resta l’ingaggio del giocatore: 10 milioni l’anno, cifra impensabile per i nerazzurri.

Sogno Ozil già a gennaio se parte Perisic?

Scongiurato un possibile affondo del Manchester United per Perisic che da tempo è nel mirino dei Red Devils, l’Inter deve fare i conti con la volontà del croato di cambiare aria. E allora ecco che è spuntata fuori l’ipotesi Arsenal. I Gunners vorrebbero subito l’esterno nerazzurro e avrebbero proposto un possibile scambio di prestiti con Mesut Ozil che andrebbe all’Inter. Per ora l’operazione sembra complicata, ma non impossibile e saranno caldissimi gli ultimi giorni di mercato. Anche se lo stesso Spalletti ha dichiarato che Perisic sarà lasciato libero di andare solo a fronte di un’offerta economica che soddisfi il club (40 milioni di euro).

Ma c’è da pensare comunque a come sfoltire la rosa in modo intelligente. E allora ecco l’avventura di Henrique Dalbert con l’Inter potrebbe essere arrivata al capolinea. La società nerazzurra infatti non riterrebbe incedibile il terzino sinistro brasiliano, arrivato due estati fa dal Nizza per più di 20 milioni ma che in nerazzurro ha sempre faticato parecchio. A fronte di un’importante offerta, soprattutto in grado di non generare minusvalenza, il difensore verdeoro potrebbe partire anche subito.

in foto: Le gare in campionato giocate da Dalbert (Transfermarkt)

E a quel punto, in cima alla preferenze di Luciano Spalletti c’è sempre Emerson Palmieri, lanciato dal tecnico ai tempi della sua esperienza alla Roma, mentre a seguire c’è Cristiano Biraghi, che grazie alla Fiorentina si è ritagliato anche un posto nell’Italia di Mancini. In uscita anche Ranocchia che a fronte di un’offerta, anche dell’ultimo momento, potrebbe subito lasciare l’Inter. Anche se, anche in questo caso, Spalletti vorrebbe prima avere la garanzia che sia già pronto un sostituto numericamente in quel ruolo. Per Candreva si valuterà la cessione soltanto a fine campionato.

Serve una valida alternativa a Nainggolan

Con il rinnovo di Icardi, l’ottimo rendimento di Politano e il buon impatto anche di Lautaro Martinez, l’Inter può dirsi soddisfatta dell’attacco nonostante il rendimento di Perisic sembra essere, ad oggi, davvero insoddisfacente rispetto agli ultimi anni in nerazzurro. Ma questo è un capitolo a parte. Ciò che servirebbe davvero a Spalletti è sempre quel famoso trequartista da inserire come perno centrale nei tre dietro a Mauro Icardi. C’ha provato Brozovic, ora Joao Mario, a volte Nainggolan, ma non sembrano esserci state risposte positive. E’ quello il punto critico della squadra che necessita di qualche alternativa in più al Ninja che sembra essere lontano da quello visto in questi anni alla Roma.

Si valutano diversi opzioni ma sempre per giugno, in questo momento, in quella posizione, Spalletti crede ancora in un rilancio di Radja, ma dovrà farlo in fretta. Preoccupa anche la difesa, sarebbe necessario infatti un ulteriore intervento in mezzo. Con Skriniar e Godin si va sul sicuro, ma è la condizione fisica di De Vrij che preoccupa la dirigenza nerazzurra e Ranocchia non può rappresentare l’unica alternativa dato che Miranda sembra essere destinato alla Roma per il prossimo anno. L’ex Lazio non garantisce quella continuità fisica che vorrebbe Spalletti e non è detto che a luglio si possa intervenire anche in quel reparto. In tal senso, il nome di Zapata è stato proposto alla dirigenza nerazzurra. Ma se dovesse rimanere Gattuso il prossimo anno sarà difficile portarlo via anche a fronte di una proposta di rinnovo del club rossonero.

I nomi caldi per giugno: spunta Elseid Hysaj

A fine campionato l’Inter sarà sicuramente uno delle squadre che farà registrare più trattative in entrata di tutte. Con la questione Vrsaljko da valutare e con Emerson Palmieri e Biraghi subito come due nomi caldissimi, ecco l’altro nome per la fascia potrebbe quello di Elseid Hysaj, finito ai margini del progetto Napoli ma con una clausola rescissoria fissata da De Laurentiis a 50 milioni di euro.

in foto: Il valore di mercato attuale di Hysai (Transfermarkt)

Ma i nerazzurri stanno seguendo con attenzione Zappacosta, chiuso al Chelsea, Aurier del Tottenham ed anche Sidibé del Monaco, che sta attraversano una stagione buia in Ligue 1. Dopo Duvan Zapata e Godin però, un altro giocatore è stato bloccato dall’Inter per la prossima stagione.

Modric, Barella, Tonali e De Paul in prima linea

Marotta ha infatti trovato l'accordo per l'argentino Rodrigo De Paul: costerà 35 milioni di euro più bonus. Operazione valida soltanto dal prossimo luglio, rimarrà a Udine fino all'estate. In fase di stallo la situazione per Sandro Tonali del Brescia. Nelle prossime settimane e nei prossimi mesi i nerazzurri continueranno a lavorare con la dirigenza delle Rondinelle ed anche con l’entourage del calciatore, cercando di farsi trovare pronti nel momento in cui effettivamente il Brescia dovesse accettare l’idea di privarsi del proprio talento.

Non prima del termine della stagione in cui, tra le altre cose, i lombardi si stanno giocando la promozione in Serie A. Il sogno resta Modric, a giugno l’ipotesi di una rivoluzione galattica del Real Madrid non è poi così surreale. E allora ecco perché la dirigenza nerazzurra ha intenzione di portare avanti questa trattativa, ma senza arrivare allo scontro con la società spagnola a differenza della scorsa estate.

Sul fronte Barella, Giulini non si muove dalla richiesta di 50 milioni di euro, ritenuta eccessiva dall’Inter che però, se lo vorrà davvero, dovrà fare attenzione al Chelsea disposto a prenderlo subito anche a quella cifra. La priorità nerazzurra resta quella di ottenere il prima possibile i circa 40 milioni di plusvalenze per gli accordi con l’Uefa e poi se dovesse arrivare una cessione eccellente si potrebbe davvero tentare l’affondo immediato per Barella. Subito 25 milioni cash, di bonus legati al rendimento nell’Inter del giocatore per almeno un’altra decina di milioni (e siamo a 35), più la cessioni di uno o più giovani come Pinamonti, Emmers e Vanheusden.