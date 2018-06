Lo ha cercato con insistenza nella scorsa estate e ora vuole riprovarci, con le chance di riuscirci nettamente aumentate. Luciano Spalletti sarebbe probabilmente pronto a fare carte false per portare all'Inter Radja Nainggolan, giocatore che alla corte del toscano in giallorosso si è espresso su livelli altissimi. Nelle ultime notizie di calciomercato c'è da registrare l'apertura alla possibile operazione da parte della Roma che avrebbe dunque fissato il prezzo per la partenza del Ninja.

Radja Nainggolan nelle ultime notizie di calciomercato dell'Inter

L'Inter vuole puntellare il suo centrocampo sul calciomercato con un calciatore di caratura internazionale, che possa offrire garanzie anche in Serie A. Ecco allora che il profilo perfetto è quello di Radja Nainggolan: quantità, qualità e duttilità, per Luciano Spalletti che conosce bene il ragazzo pronto a rifarsi in campo per smaltire la delusione per la mancata convocazione ai Mondiali. Sfumata quasi del tutto la possibilità di un trasferimento in Cina, Nainggolan potrebbe gradire e non poco l'ipotesi di un trasferimento all'Inter, con le parti che hanno già iniziato ad affrontare il discorso

La Roma fissa il prezzo per Nainggolan: ecco quanto cosa il centrocampista, Inter avvisata

Le ultime indiscrezioni riportate dal Corriere dello Sport, raccontano di una Roma che si è ammorbidita sulla posizione di Nainggolan, soprattutto dopo l'arrivo di Cristante. Ecco allora che di fronte ad un'offerta base di 40 milioni di euro, il calciatore potrebbe partire. E' quanto trapelato dall'incontro tra l'agente del giocatore Beltrami, e il dg giallorosso Mauro Baldissoni.

Inter, il piano di mercato per Nainggolan

40 milioni non rappresentano certamente una cifra altissima per l'Inter che deve però fare i conti anche con il Fair Play Finanziario. Servono infatti 45 milioni di plusvalenze per la società nerazzurra che sta cercando di trattenere alla sua corte i big come Handanovic, Skriniar, Perisic, Brozovic e soprattutto Icardi (i sacrifici comunque non sono al momento da escludere totalmente), privandosi magari dei giovani talenti che potrebbero garantire un discreto tesoretto. Saranno dunque settimane di grande lavoro per gli uomini mercato, in attesa di luglio quando l'assalto a Nainggolan potrebbe concretizzarsi.

Come giocherebbe l'Inter con Nainggolan

Inutile sottolineare l'importanza che una pedina come Nainggolan potrebbe avere per il gioco dell'Inter. Un jolly capace di ricoprire tutti i ruoli di centrocampo, abile sia nella fase di recupero palloni, che negli inserimenti. D'altronde con lui Spalletti ha utilizzato alla Roma diverse soluzioni, schierandolo anche come mezz'ala in un ipotetico tridente offensivo. Senza dimenticare che il Ninja potrebbe trovarsi a suo agio, anche a sostegno, con altri due calciatori offensivi, del terminale Icardi. Ecco spiegato dunque il perché Spalletti sia il primo sponsor di questa trattativa di mercato.