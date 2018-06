Mauro Icardi e Wanda Nara si stanno godendo una splendida vacanza in Africa, una vacanza molto social con i due protagonisti anche per una lunga serie di foto postate, si sono visti su Instagram panorami mozzafiato e pure qualche immagine hot di Wanda. Quando il bomber dell’Inter e la moglie torneranno a Milano incontreranno l’Inter e discuteranno del prolungamento contrattuale con conseguente adeguamento. La proposta dei nerazzurri è eccezionale: 8 milioni netti a stagione, bonus inclusi, ma pare che Wanda Nara, moglie e agente di Icardi, ne chieda 9.

La proposta di rinnovo dell’Inter a Icardi. Con la qualificazione in Champions League i nerazzurri hanno maggiore forza sul mercato e non vogliono perdere alcun big, primo tra tutti il capitano. Dopo aver fatto prolungare Skriniar, che piaceva al Barcellona, il d.s. Ausilio ha in programma un incontro con l’attaccante argentino che ha un contratto fino al 2022 e guadagna 5 milioni netti più bonus. La società di Suning avrebbe proposto al giocatore un prolungamento di un anno, dunque fino a giugno 2023, con un ingaggio da 6,3 milioni fissi a stagione, ma con una serie di bonus. Alcuni piuttosto facile da raggiungere che darebbero al giocatore la garanzia di arrivare fino a 7 – 7,5 milioni a stagione d’ingaggio. Dovessero arrivare dei trofei, che all’Inter mancano dal 2011, l’ingaggio salirebbe a 8 milioni.

Wanda dice no. Una proposta eccezionale quella dell’Inter, considerato anche che in Italia nessun giocatore guadagna quelle cifre – il connazionale Dybala arriva a 7,5 milioni con la Juventus, bonus inclusi. Ma la proposta rischia di essere rispedita al mittente. Perché Wanda Nara, che oltre a essere la moglie è anche l’agente di Icardi, per il marito pretende uno stipendio complessivo di 9 milioni netti. La differenza non è enorme e margini di trattativa ci sono. Inoltre andrà definita la clausola rescissoria, che vale solo per l’estero. L’Inter vorrebbe cancellarla, ma potrebbe anche salire fino a 150 milioni di euro.