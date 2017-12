Il pareggio contro la Lazio è un piccolo passo verso quella strada smarrita nelle ultime settimane. Fermata l'emorragia di punti, l'Inter ha dato appuntamento ai tifosi per le prime ore del nuovo anno, quando Icardi e compagni cominceranno a lavorare in vista della delicata trasferta di Firenze. In attesa di ritrovare i compagni alla Pinetina, il capitano nerazzurro ha voluto inviare un messaggio a tutto il popolo interista attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram: un post pieno d'affetto e d'amore per la maglia dell'Inter.

"Termina questo 2017, dal quale prendo molte cose belle e altre non altrettanto. Ma, senza dubbio, in questo anno lascio qualcosa di molto speciale che ha segnato la mia vita e che è sintetizzato in questa foto. Mi auguro che le ultime ore di questo 2017 possano trascorrere nel migliore dei modi e che il 2018 possa iniziare al meglio"

L'uomo mercato.

La fotografia citata dal capitano interista, non è altro che un fotomontaggio dei momenti più importanti vissuti da Icardi nel derby dello scorso ottobre, quando con tre reti Maurito scacciò il Diavolo e mandò in estasi la parte nerazzurra di San Siro. La dichiarazione d'amore pubblicata su Instagram, arriva però nel momento di maggior appannamento dell'attacco della squadra di Luciano Spalletti.

L'evidente calo di Perisic e Candreva, sta mettendo in difficoltà anche lo stesso Icardi: a secco nelle ultime tre uscite ufficiali della formazione milanese. Nonostante la crisi, l'argentino rimane però uno degli attaccanti più richiesti dal mercato. Dalla Spagna all'Inghilterra, sono in molti a guardare con interesse alla situazione del giocatore della "Seleccion". Per il momento Icardi ha confermato il suo amore per l'Inter, ma da qui alla prossima estate le cose potrebbero anche cambiare.