L'attaccante dell'Inter in prestito al Bordeaux,Yann Karamoh, è stato sospeso in misura precauzionale per motivi disciplinari. L'esterno francese, di origine ivoriana, non è stato convocato per la partita contro l'Olympique Marsiglia per motivi disciplinari e, per tutta risposta, ha trascorso la giornata per le vie di Parigi testimoniando il tutto sui social network. Questo comportamento non è piaciuto al club francese, che lo ha definito "inappropriato e inaccettabile". Ecco il comunicato:

Dopo il comportamento inappropriato e inaccettabile che il club non può tollerare, Yann Karamoh è stato escluso dalla rosa per un periodo temporaneo. Questa misura punitiva, in attesa della decisione definitiva da parte della società, protegge l'equilibrio del gruppo e il rispetto dei valori del club.

L'esterno offensivo di proprietà dell'Inter stava aveva un buon rendimento con la maglia dei Girondins, con i 3 i gol segnati e gli altrettanti assist forniti ai compagni fra campionato ed Europa League, ma il suo atteggiamento spesso sopra le righe, culminato con uno screzio a muso duro con il tecnico Eric Bedouet, lo aveva portato a non essere convocato per il successivo match di campionato contro il Marsiglia di martedì sera.

Per tutta risposta Karamoh, mentre i suoi compagni si battevano al Velodrome contro la squadra di Rudi Garcia, ha postato sui social foto della sua visita a Parigi, comprensiva di shopping sugli Champs Elisées. Il ragazzo nella capitale francese ha famiglia ma molti hanno fatto notare come fosse inappropriata la contemporaneità della sua "vacanza" parigina con il delicato match, che la sua squadra ha perso contro l'OM. Un brutto momento per il giovane francese.