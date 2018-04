Sabato sera ci sarà il nuovo record di incasso di una squadra italiana per una partita di calcio: quella del Giuseppe Meazza tra Inter e Juventus vale lo scudetto quanto la qualificazione alla Champions League e sarà, ovviamente, vista in tutto il mondo ma come ha annunciato la stessa società nerazzurra ci sarà il tutto esaurito nell'impianto meneghino e il record d'incassi nella storia del calcio italiano. A questo proposito Calcio e Finanza ha riportato la classifica delle dieci partite con gli introiti più alti.

Fa molto riflettere come quattro di queste dieci partite si siano giocate nella stagione sportiva in corso, una in Champions League e tre in campionato: dominio milanese, con ben sei partite in questa speciale classifica; la Juventus ne ha tre e si inserisce il Napoli a metà graduatoria con una delle gare più importanti della sua storia, ovvero gli ottavi di finale con il Real Madrid dello scorso anno. Diversi i fattori da valutare, primo tra tutti la capienza dello stadio, vista la differenza di posti tra il Meazza, il San Paolo e l'Allianz Arena.

La classifica delle 10 gare italiane con incasso maggiore

1. Inter-Juventus del 27 aprile 2018. Spettatori: 78.328. Incasso: Superiore ai 5 milioni (dato non ufficiale)

2. Inter-Milan del 15 ottobre 2017. Spettatori: 78.328. Incasso: 4.864.749

3. Milan-Barcellona del 28 marzo 2012. Spettatori: 76.169. Incasso: 4.689.255

4. Milan-Barcellona del 20 febbraio 2013. Spettatori: 75.932. Incasso: 4.659.762

5. Napoli-Real Madrid del 7 marzo 2017. Spettatori: 56.695. Incasso: 4.484.302

6. Milan-Inter del 4 aprile 2018. Spettatori: 77.512. Incasso: 4.241.669

7. Inter-Milan del 15 aprile 2017. Spettatori: 78.328. Incasso: 4.204.000

8. Juventus-Barcellona del 11 aprile 2017. Spettatori: 41.092. Incasso: 4.001.076

9. Juventus-Monaco del 9 maggio 2017. Spettatori: 40.244. Incasso: 3.961.831

10. Juventus-Real Madrid del 3 aprile 2018. Spettatori: 40.849. Incasso: 3.944.701