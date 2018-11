Come sta Sime Vrsaljko? L'Inter s'interroga sulle condizioni del terzino costretto ad uscire anzitempo nella sfida di Nations League tra Inghilterra e Croazia. Il laterale ex Atletico Madrid ha dovuto fare i conti con un problema fisico nel corso del primo tempo della gara e ha lasciato il campo, sulle sue gambe, sostituito da Milic. Che tipo di infortunio ha accusato Vrsaljko? Nelle prossime ore arriveranno ulteriore indiscrezioni dal ritiro della nazionale croata.

Cosa è successo a Sime Vrsaljko in Inghilterra-Croazia

Sime Vrsaljko è sceso in campo dal 1′ nella sfida di Nations League tra Inghilterra e Croazia, rivincita del confronto valido per gli ultimi Mondiali. Il terzino destro dell'Inter è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco dopo 26′ di partita a causa di un problema fisico, come confermato dall'account ufficiale della Federcalcio croata. Fatale per Vrsaljko uno scontro con Rashford, anche se il tipo di infortunio è tutto da definire e ulteriori particolari potrebbero arrivare nelle prossime ore.

Quali sono le condizioni di Sime Vrsaljko, l'infortunio

Sime Vrsaljko è uscito dal campo dopo 26′ di Inghilterra-Croazia comunque sulle sue gambe e camminando normalmente. Le sue condizioni dunque saranno valutate con l'entità del problema che sarà chiarito anche attraverso ulteriori esami clinici. Una tegola per l'Inter che spera di non perdere a lungo il vice-campione d'Europa arrivato nella scorsa estate in un momento caldo della stagione, con la squadra di Spalletti che dopo il match con il Frosinone dovrà affrontare 3 trasferte delicate contro Tottenham, Roma e Juventus.

Avvio di stagione condizionato dagli infortuni per Sime Vrsaljko con l'Inter

La speranza dell'Inter è che quella di Vrsaljko sia stata un'uscita di tipo precauzionale, per un problema fisico di lieve entità. Anche perché il giocatore ha vissuto un avvio di esperienza in nerazzurro condizionato da qualche problema fisico di troppo. Basti pensare che l'ex Atletico Madrid ha messo a referto solo 365 minuti in campo.