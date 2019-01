A pensar male si fa peccato ma spesso si indovina. Questa frase, un must di un politico di lungo corso del secolo scorso, sembra calzare a pennello per Stefan de Vrij, difensore dell’Inter che sembra possa saltare, nuovamente, la partita contro la Lazio, la sua ex squadra. Dopo aver visto dalla tv la sfida di campionato l’olandese è in dubbio anche per il quarto di finale di Coppa Italia.

Stefan de Vrij rischia di saltare Inter-Lazio di Coppa Italia

Il calciatore, che compirà ventisette anni tra pochi giorni, lasciò tra non poche polemiche la Lazio pochi mesi fa e dopo aver saltato la sfida di campionato, disputata a fine ottobre (un po’ a sorpresa perché giocò quella precedente e quella successiva), adesso si è fermato, per un affaticamento muscolare, ed è a rischio per il match dei quarti di Coppa Italia, in programma a San Siro giovedì sera (calcio d’inizio alle 20.45). Miranda si scalda e probabilmente affiancherà l’intoccabile Skriniar.

L’addio di de Vrij alla Lazio

Solo sfortuna? O c’è la voglia di evitare la Lazio? de Vrij lo scorso anno rifiutò il rinnovo del contratto e trovò l’accordo con l’Inter, che in quel momento lottava per il quarto posto con il club di Lotito. Il destino volle che Lazio e Inter si trovassero di fronte nell’ultima di campionato con il palio la Champions. Un fallo di de Vrij diede il là alla rimonta dell’Inter, che vinse 3-2 e conquistò il quarto posto. Dire che il difensore non ha lasciato bene la Lazio è un eufemismo.

Quanti problemi per Spalletti

Abiurato il 3-5-2, il tecnico toscano tornerà al 4-3-3 e contro la Lazio potrebbe riproporre dal primo minuto Nainggolan, ma anche Candreva, uno degli ex della partita, e Politano, che in campionato dovrà scontare due turni di squalifica. Sicuro assente Keita, in panchina Perisic, che non partirà in questa sessione di mercato, ma che adesso deve ritrovare il posto in squadra e l’affetto dei tifosi.