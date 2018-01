"Elongazione agli adduttori della coscia destra". L'esito degli esami diagnostici effettuati su Mauro Icardi all'Istituto Humanitas di Rozzano sono la notizia peggiore che potesse arrivare nella giornata di chiusura del mercato di gennaio. Oltre ad aver accantonato ogni ambizione di arrivare a Pastore del Paris Saint-Germain (la proprietà non ha voluto fare sacrifici per il trequartista argentino), i nerazzurri fanno i conti con la malasorte che ha fatto lo sgambetto al capitano: nel pomeriggio è stato costretto a lasciare in anticipo l'allenamento per un problema muscolare.

Sotto i riflettori. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni ma allo stato dei fatto è (quasi) impossibile che il giocatore sia regolarmente in campo sabato sera per l'anticipo di campionato con il Crotone (gara in programma a San Siro alle 20.45). Sono giorni particolari per la punta sudamericana, costantemente sotto i riflettori per le voci che arrivano dalla Spagna e lo vorrebbero addirittura al Real Madrid nella prossima estate. E' stato il ct dell'Argentina, Sampaoli, a spingersi oltre rivelando che tra l'attaccante e i blancos ci sarebbe già un accordo. Mancano le conferme ufficiali così come c'è la volontà da parte dell'Inter di discutere i termini del rinnovo.

L'infortunio di Icardi arriva in un momento delicato della stagione nerazzurra. Reduce dal pareggio beffa sul campo della Spal (gol di Paloschi nel finale), la squadra di Spalletti ha perso contatto dal Napoli e dalla Juventus ma conserva un leggero vantaggio sulla Roma quarta in classifica in virtù anche degli scontri diretti (vittoria all'Olimpico, pareggio in casa). E' con i giallorossi e una Lazio in grande forma che l'Inter sarà protagonista del tira e molla per chiudere sul podio del campionato che equivale alla qualificazione diretta alla fase a gironi della prossima edizione della Champions. Al quarto posto, invece, c'è la scappatoia dei playoff di fine agosto.