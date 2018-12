La cena natalizia dell’Inter è stata molto allegra, c’erano tanti tifosi vip, inclusi Paolo Bonolis, Belen e la cantante Elisa, i calciatori di Spalletti sui social si sono mostrati felici e rilassati e in tanti hanno sfoggiato look e abiti molto belli e particolari. La scena però se l’è presa Steven Zhang, che ha usato delle parole molto precise nel discorso che ha tenuto durante la cena.

Il discorso del presidente dell’Inter Zhang

Davanti allo staff tecnico, ai calciatori e a tutti gli ospiti Zhang ha ricordato la crescita costante dell’Inter che quest’anno è ritornata in Champions e che anche ora è terza in classifica, con un ottimo margine sulla quinta. Il numero uno del club, come riportato da fcinternews.it, ha usato delle parole forti per dire che l’Inter tornerà grande:

Riusciremo a schiacciare tutti quanti, sia in campo che fuori: l’obiettivo che deve tornare a parlare di titoli e ambire alla vittoria. Siamo migliorati tantissimo rispetto a cinque anni fa sotto ogni aspetto e dobbiamo continuare così, come team e come società. Se guardo le partite ogni tanto penso che siamo invincibili, ora c’è tanta gente che vuole venire da noi. Il 2018 è stato bellissimo e i sono stati eventi importantissimi per l’Inter come il ritorno in Champions League e sono convinto che sia come società che come squadra abbiamo tutto per arrivare a vincere. Non è presunzione, ma fiducia e convinzione.

Gli obiettivi dell’Inter

La crescita dell’Inter c’è stata, ma adesso i nerazzurri vogliono tornare a vincere. Lo scudetto anche quest’ano non arriverà e pure la Champions è svanita, ma Spalletti e i suoi vogliono assolutamente conquistare un trofeo e avranno l’opportunità di lottare per il trofeo con l’Europa League, che l’Inter ha conquistato tre volte, e la Coppa Italia, manifestazione che in epoca recente ha dato grandi soddisfazioni all’Inter.