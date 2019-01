L’Inter ha un nuovo azionista di minoranza. Il fondo LionRock Capital, con sede a Hong Kong, ha acquistato il 31% del club nerazzurro da Erick Thohir, come annunciato dalla società in un comunicato, e ora Sunning ha un nuovo socio. L’imprenditore indonesiano esce così, definitivamente, dalla società nerazzurra dopo aver lasciato la carica di presidente lo scorso ottobre. LionRock Capital, il cui fondatore nonché direttore amministrativo è il 47enne imprenditore sino-americano Daniel Kar Keung Tseung, è un fondo di private equity creato nel 2011 e ha anche una partecipazione diretta in Suning Sport, la divisione sportiva del gruppo di Zhang Jindong. Ecco le prime parole da nuovo azionista di minoranza dell'Inter di Daniel Kar Keung Tseung:

Siamo molto ottimisti circa le prospettive di crescita di tutte le attività sportive e, con oltre 110 anni di storia e di influenza in ambito calcistico, FC Internazionale Milano ha un grande potenziale di sviluppo. LionRock Capital sosterrà pienamente l'obiettivo chiave dell'Inter, per rendere il Club una delle società migliori del mondo, dentro e fuori dal campo.

Zhang: Lavoriamo per il futuro

Commentando l'operazione il presidente dell'Inter, Steven Zhang, ha affermato: