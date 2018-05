Fedele al suo marchio di fabbrica, la "pazza" Inter è riuscita nell'impresa più clamorosa: vincere allo stadio Olimpico contro la Lazio, al termine di una partita che non si era messa bene per i colori nerazzurri. Subito dopo la vittoria, che ha riportato dopo diversi anni il club milanese in Champions League, un raggiante Mauro Icardi si è presentato ai microfoni di Premium per raccontare la straordinaria notte romana: "Loro hanno giocato bene e ci hanno messo in difficoltà, Però come abbiamo già dimostrato nella partita contro la Juventus la nostra squadra ha la capacità, la voglia e la forza di ribaltare qualsiasi risultato", ha spiegato il capitano dell'Inter.

"La Champions era l'obiettivo che ci eravamo messi in testa dall'inizio dell'anno, Siamo molto contenti per questa impresa, anche perché la partita non si era messa bene. Alla fine però siamo riusciti a vincerla. Il mister ha sicuramente i suoi meriti, così come tutti i miei compagni. Tutti credevamo in questo traguardo e lo abbiamo raggiunto tutti insieme. È un successo da condividere con tutte le persone che lavorano in società. Il fallo di de Vrij? Si è parlato tanto in settimana, sicuramente è un professionista ed ha giocato fino alla fine per la sua squadra".

Il futuro di Maurito

Nella notte del suo centesimo gol in serie A, Mauro Icardi ha poi commentato la stagione altalenante della squadra di Spalletti e parlato del suo futuro: "Proveremo a migliorare il prossimo anno. Una squadra come la nostra non può permettersi questi alti e bassi. L'Inter però è pazza, lo dicono sempre i nostri tifosi. Per quanto riguarda il mio futuro, incontrerò la società e cercheremo di fare il meglio per l'Inter. Il mio obiettivo era raggiungere la Champions e ci sono riuscito".

"Rinforzi dal mercato? Il club proverà a fare bene, lo hanno fatto anche la scorsa estate. Ripartiamo da questa base, se poi arriveranno nuovi giocatori li accoglieremo a braccia aperte. Il Mondiale? Domani ci sarà la lista definitiva, vedremo. Se non sarò nella lista, come ho già detto, me ne andrò in vacanza".