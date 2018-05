L'avventura italiana di Lautaro Martinez sta per cominciare. Il ventenne attaccante argentino sarà infatti in Italia nei prossimi giorni per le visite mediche. Ad annunciare lo sbarco del nuovo giocatore dell'Inter di Luciano Spalletti è stato il presidente del Racing Club, che in un'intervista rilasciata a "Radio Continental" ha confermato l'arrivo del giocatore a Milano.

"Il 24 maggio saremo in Italia insieme al giocatore, che farà le visite mediche – ha dichiarato Victor Blanco – Vedremo dopo se ci saranno effettivamente possibilità di trattenerlo fino a dicembre con noi. Le chance sono remote ma ci sono, altrimenti non lo avrei accompagnato in Italia. Credo che sarà determinante l’opinione del giocatore, vedremo cosa riusciremo a fare, ovviamente mantenendo i buoni rapporti con l’Inter".

L'Inter vuole tenere il giocatore

Se il club argentino spera di avere a disposizione il calciatore ancora per qualche mese, l'Inter pare invece decisa ad integrarlo nella rosa nerazzurra sin dal raduno estivo, in modo da poterlo preparare al meglio per l'inizio della nuova stagione. "La società di Avellaneda ha provato a trovare una soluzione con l’Inter per tenere il giocatore anche nei prossimi mesi – ha spiegato l'agente di Lautaro Martinez – Ma questo non è possibile. I nerazzurri hanno detto di no. L'affare è fatto al 99%".

Rolando Zarate, fratello dell'ex attaccante di Lazio e Inter e agente di Lautaro Martinez, si è poi spinto oltre parlando addirittura di quale potrebbe essere il numero di maglia perfetto per il suo assistito: "Il 10 gli starebbe bene, sarebbe perfetto – ha concluso il procuratore – Lo ha vestito al Racing senza problemi. È un ragazzo con molta personalità e non gli peserebbe questa responsabilità. Sarebbe sì un bel numero, anche se questa scelta non dipende ancora da noi".