Cinque anni di contratto (fino al 2023), ingaggio da 4 milioni a stagione. Restano ‘dettagli da limare' ma dovrebbero essere questi in linea di massima i termini dell'accordo raggiunto tra l'Inter e il difensore olandese De Vrij, in scadenza di contratto con la Lazio. Intesa raggiunta, a breve (salvo colpi di scena) verrà anche depositata la documentazione che legherà il centrale 26enne ai nerazzurri.

Un colpo importante realizzato a parametro zero. Un segnale forte da parte del club che – a dispetto delle voci relative alla salute del bilancio e alle perplessità della Uefa – prova così a regalare a Spalletti quella ‘qualità in mezzo al campo' a cui spesso ha fatto riferimento. Un innesto di valore, necessario per una rosa che ambisce a essere competitiva in Italia e sogna la partecipazione alla Champions. Un acquisto per il futuro, considerata anche l'età di João Miranda vicino ai 34 anni.

Assalto a Škriniar da mezza Europa. Definita l'operazione De Vrij, l'Inter dovrà però guardarsi le spalle e fare muro per proteggere Milan Škriniar dalla pretese di altri club. L'obiettivo – in tandem con l'olandese – è costituire una delle più forti coppie centrali difensive d'Europa sempre che lo slovacco, 23enne, resista al fascino dei due club di Manchester o del Barcellona. La qualificazione alla prossima Champions League da parte dei nerazzurri chiuderebbe a doppia mandata la porta.

Kondogbia ‘paga' Cancelo. Il Valencia è pronto a versare 25 milioni di euro all'Inter per riscattare Kondogbia, il centrocampista francese che da ‘bidone' è divenuto una specie di ‘gallina dalle uova d'oro'. Il club potrebbe realizzare così una transazione importante con gli spagnoli, risparmiando un bel po' di soldi per un'altra operazione: definire l'acquisto di Joao Cancelo pagando solo 10 milioni di euro, ovvero i 35 pattuiti con il Valencia per il riscatto ai quali andrebbero sottratti i 25 per Kondogbia.