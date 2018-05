La Champions League passa attraverso il cartellino. Perché se è vero che la sfida all'ultima giornata all'Olimpico tra Lazio e Inter può davvero valere l'Europa che conta è anche realistico pensare che entrambe le squadre abbiano l'obbligo di arrivarci nel migliore dei modi, con i migliori giocatori a disposizione e la rosa al completo.

Per questo nel prossimo turno di Serie A, oltre a cercare la vittoria, sia Lazio che Inter dovranno guardare anche il fattore ‘cartellino' visto che i nerazzurri hanno ben cinque giocatori diffidati e i celesti tre.

In 3 per 2 posti. A due giornate dalla fine della Serie A, la corsa alla Champions League è ancora tutta da decidere al 50%. i primi due posti sono stati già assegnati a Juve e Napoli, ne rimangono altri due per cui sono in corsa Roma, Lazio e Inter. Se la Roma sembra ormai quasi certa di un posto, occupando attualmente la terza posizione a quota 73 punti, Lazio e Inter si dovranno giocare la restante piazzaprobabilmente nello scontro diretto del 20 maggio a Roma.

La Champions all'Olimpico. Prima dell'ultima giornata, però, l'Inter ospiterà il Sassuolo a San Siro e la Lazio giocherà a Crotone – squadra ancora in piena lotta per la salvezza. La sfida più complicata sembra essere quella di Simone Inzaghi che dovrà cercare di strappare un risultato utile invista della sfida dell'Olimpico da giocarsi alla pari con il collega Spalletti

Inter, in 5 a rischio. Nell'Inter sono ben cinque i calciatori a rischio squalifica: Ivan Perisic, Antonio Candreva, Andrea Ranocchia, Joao Cancelo ed Eder. A parte l'attaccante italo-brasiliano che oramai è il 12° uomo per Spalletti, tutti gli altri dovrebbero essere titolari nella gara contro il Sassuolo e quindi il rischio ammonizione è davvero alto se il tecnico non opterrà per un turn-over

Lazio, tre uomini in ‘giallo'. Nella Lazio invece sono solo tre i giocatori a rischio: Lucas Leiva, Ciro Immobile e Bastos. Ma Bastos non sempre è un titolare e Ciro Immobile non giocherà contro il Crotone, per infortunio, cercando di recuperare proprio contro l'Inter. L'unico davvero che potrebbe saltare l'ultima gara per squalifica è proprio l'ex Liverpool.