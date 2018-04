Come spesso accaduto nella storia recente, Inter e Juventus si preparano ad affrontarsi sia sul campo che sul mercato fin dai primissimi giorni di giugno: sono due gli uomini su cui le due squadre hanno messo gli occhi e si tratta di Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante. Sia Luciano Spalletti che Massimiliano Allegri sono molto attenti alla crescita dei due talenti italiani che potrebbero essere molto utili per entrambe le formazioni per il futuro prossimo.

Su Pellegrini c'è anche il PSG

Il centrocampista della Roma, rientrato in giallorosso la scorsa estate dal Sassuolo, ed è stato individuato da tempo da Beppe Marotta e Fabio Paratici come il rinforzo ideale per ringiovanire la mediana bianconera. Lorenzo Pellegrini, come riporta La Gazzetta dello Sport, piace molto anche a Luciano Spalletti e spera che con l'approdo in Champions League possa avere maggiori introiti da sfruttare sul mercato. Sul centrocampista romano, classe 1996, c’è da registrare anche l'interesse del Paris Saint-Germain. Il prezzo oscilla tra 25 e 30 milioni di euro, una cifra bassa rispetto alle trattative che vengono effettuate nel mercato europeo.

in foto: La scheda della stagione 2017/2018 di Pellegrini. (wyscout.com)

Cristante, la Roma sfida Inter e Juve

L’altro nome in ballo, come già anticipato, è quello di Bryan Cristante: oltre alle due contendenti già citate per il centrocampista friulano c'è anche la Roma. Ci sono anche club stranieri sul numero 4 dell'Atalanta ma il futuro di Cristante dovrebbe essere in Serie A e, anche in questo caso, sarà decisivo l’approdo in Champions League da parte di Inter e Roma mentre per la Juve si tratta di un traguardo già archiviato. I soldi derivanti dalla qualificazione in Europa potrebbero essere utilizzati dalle due società, sempre attenzione dalla Uefa, per provare a prendere l’ex centrocampista del Milan. Il prezzo è fissato intorno ai 30 milioni di euro ma a fine campionato la società bergamasca potrebbe chiedere qualcosa in più. In questo momento sembrano essere in vantaggio i nerazzurri per i rapporti tra Zhang e Percassi ma le tre pretendenti sono sullo stesso piano e non lasceranno nulla al caso nelle prossime settimane.