Dopo due mesi l'Inter ha ritrovato la vittoria. I nerazzurri hanno battuto il Bologna per 2-1 a San Siro grazie alle reti di Eder e Karamoh che hanno reso vano il goal dell'ex Rodrigo Palacio. Nella sfida contro la squadra di Donadoni la Beneamata ha messo in luce le qualità tecniche del laterale francese, autore della rete decisiva, e del neo acquisto Rafinha, calciatore che potrebbe dare una grande mano a Spalletti & Co. nella volata per la Champions League.

La squadra nerazzurra è uscita incerottata dalla sfida con i felsinei e oltre a Mauro Icardi, fuori da due gare; ieri sono usciti con problemi fisici dal rettangolo verde di San Siro ben tre calciatori: Ivan Perisic, Lisandro Lopez e Joao Miranda.

Perisic e Miranda da valutare, Lopez ok.

L'esito dei controlli medici ai quali è stato sottoposto l'esterno offensivo croato ha mostrato una distorsione alla spalla sinistra e già durante la ripresa Perisic aveva lamentato un dolore alla spalla, ma è rimasto in campo fino al fischio finale. Le sue condizioni e i tempi di recupero saranno valutati nei prossimi giorni. Non ci saranno problemi per Lisandro Lopez, che ha svolto accertamenti dopo il durissimo scontro di gioco con Masina che è valso il cartellino rosso diretto al terzino del Bologna nel recupero della partita, e sarà a disposizione di Luciano Spalletti per la sfida contro il Genoa di sabato sera mentre sono da valutare le condizioni di Miranda, uscito a fine primo tempo per un risentimento muscolare.

Mazinho esalta Rafinha: Ha fatto un partitazo.

Mazinho, padre e agente di Rafinha, a Globoesporte ha parlato della prestazione del figlio contro il Bologna e lo ha esaltato per come si è integrato nella nuova realtà