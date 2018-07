Avrà il compito di portare sulle spalle un numero importante: quel 10 che in tempi più recenti è comparso anche sulle maglie di campioni indimenticabili come Matthaus, Ronaldo, Baggio e Sneijder. Lautaro Martinez sta per arrivare in Italia, e questa volta non per un viaggio lampo come quello fatto per le visite mediche e la firma, ma per dare il via alla sua nuova vita calcistica con il raduno nerazzurro e con le prime gare italiane.

Il centro sportivo Suning è dunque pronto ad aprire i suoi cancelli e a far largo al "Toro" argentino, per il quale nelle scorse ore è stato ufficialmente depositato il contratto in Lega: un documento valido fino al 2023, con ingaggio per l'attaccante di 1,5 milioni di euro a stagione e una maxi clausola per l’estero da 111 milioni: uno in più di quella del suo nuovo capitano Mauro Icardi.

Spalletti aspetta il Toro

Come evidenziato dalla "Gazzetta dello Sport", Lautaro Martinez sbarcherà nuovamente alla Malpensa tra sabato e domenica e lunedì sarà atteso ad Appiano Gentile per l’inizio del ritiro con i compagni. Reduce da una stagione da 13 gol in 21 partite nel campionato argentino e 5 reti nella Copa Libertadores, l’ex attaccante del Racing di Avellaneda è dunque pronto a cominciare la sua nuova esperienza italiana.

Grazie ai primi allenamenti alla Pinetina, i tifosi potranno conoscere meglio il nuovo attaccante di Spalletti. Al di là di un periodo d'ambientamento, il ragazzo è seriamente candidato per giocare in coppia con Mauro Icardi o per scendere in campo alle spalle di Maurito, nell'insolita veste di trequartista. Toccherà quindi al tecnico nerazzurro trovare il ruolo adatto al "Toro" e soprattutto capire quando sarà il momento giusto per gettarlo nella mischia. Lautaro Martinez si scalda e vuole una maglia da titolare, il suo "mentore" Diego Milito è già pronto a scommettere su di lui.