Non sarà facile per Luciano Spalletti. La ripartenza nel girone di ritorno assomiglia tanto all'inizio di stagione quando la squadra soffriva di più di una semplice amnesia. Motivo per cui ha perso enorme terreno da subito con la Juventus e – di rimando – con il Napoli. Oggi, dopo il deludente pareggio senza gol a San Siro contro il Sassuolo, l'ostacolo appare ancora più grande: il Torino. I nerazzurri giocheranno in trasferta, domenica in pre serale, ma oltre ai problemi che potrà dare la formazione granata di Mazzarri ad impensierire Spalletti ci sono anche le brutte notizie che arrivano dall'infermeria, sempre colma.

I problemi ci sono e nessuno li nasconde. Ad esempio c'è Mauro Icardi in astinenza da gol da quattro turni, un digiuno preoccupante al quale si è cercato di porre spiegazione: troppe voci di mercato, una trattativa per il rinnovo che potrebbe aver deconcentrato il capitano argentino. Motivo per cui lo stesso neo ad Beppe Marotta ha provato a dare un taglio a tutto riportando un po' di serenità nell'ambiente con parole di disgelo nei confronti del giocatore e della moglie Wanda.

Senza Keita e forse Nainggolan. Poi ci sono gli infortunati. come Keita Balde che non è a disposizione per un eventuale inserimento a partita in corso. L'ex Lazio resta ai box e non verrà convocato con il Torino. Di positivo c'è il rientro di Vrsaljko in campo, probabilmente dal primo minuto. L'undici di Spalletti dovrebbe per il resto ricalcare quello visto con il Sassuolo anche se autore di una gara deludente e al momento dal 1′ minuto dovrebbe scendere in campo il portoghese Joao Mario ancora una volta favorito su Nainggolan, alla ricerca della forma migliore. L’ultimo arrivato, nel mercato di gennaio, Cedric Soares potrebbe invece accomodarsi in panchina.

I granata senza Meitè. In casa Toro, Mazzarri riabbraccia Izzo, che tornerà nei tre dietro con Nkoulou e Djidji. Meite però è ancora squalificato, e quindi ci sarà spazio per Ansaldi. Per il resto, tutto ruota intorno alle condizioni di Baselli che è tornato ad allenarsi con la squadra dopo più di dieci giorni di stop per un problema all'anca destra.