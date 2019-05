Festa o guerra. E' lo scenario annunciato dalla parte più calda del tifo interista in previsione della gara di domenica prossima contro l'Empoli. Novanta minuti di fuoco per i nerazzurri che contro l'Empoli si giocano una stagione, la faccia e soprattutto il posto in Champions. La qualificazione alla prossima edizione della fase a gironi sembrava cosa fatta e alla portata, è diventata maledettamente complicata per i punti persi nelle ultime giornate. E la sconfitta di Napoli – pesantissima, viste le proporzioni del risultato – ha solo peggiorato l'umore nell'ambiente.

A San Siro arriverà un avversario agguerrito, deciso a conquistare i 3 punti (unica opportunità per sperare nella salvezza in extremis) proprio come la squadra di Spalletti: l'uno e gli altri non possono permettersi il lusso di fare calcoli e restare aggrappati all'esito della classifica avulsa. Che ambiente ci sarà? Caldissimo. Nel bene e nel male il pubblico di fede nerazzurra prepara l'accoglienza all'insegna del patto di non belligeranza garantendo massimo sostegno fino al triplice fischio.

Il comunicato della Curva Nord rivolto ai calciatori

Nessuna scusa, nessun perdono, domenica fuori i c… è l'incipit del messaggio che la Curva Nord ha diffuso sui canali social all'indirizzo dei calciatori dell'Inter a pochi giorni dalla decisiva partita contro l'Empoli in campionato -. Noi vi sosterremo per 90 minuti più recupero come se fossimo nuovamente a Madrid ma alla fine sarà festa o guerra. Lo spogliatoio si è abbondantemente espresso escludendo il numero 9 e la Curva Nord ha deciso di sostenere la scelta persuasa dall’importanza della salvaguardia di un gruppo su cui, allontanando capricci e protagonismi individuali, si rimane convinti che si possa costruire un futuro.

Il numero 9 della discordia

Il riferimento a Mauro Icardi, e alla fronda all'interno del gruppo che ha scelto di lasciarlo fuori per quanto accaduto nelle settimane scorse, torna di stretta attualità. E' fuoco che cova sotto le cenere.