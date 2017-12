Un pareggio a reti inviolate, qualche occasione sprecata, un po' di rammarico e una gara alla fine finita a fatica. L'Inter si sta ritrovando pian piano dopo le tre sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia, dopo 90 minuti giocati con la Lazio che hanno anche espresso buon calcio e qualche reazione emotiva importante per Spalletti. Tra tutto quanto, però, una nota stridente: le imprecazioni e lo sputo di Candreva rivolti – a prima vista – verso il pubblico che rumoreggiava sugli spalti per l'ennesima occasione fallita. Poi, a fine gara, la spiegazione dello stesso esterno nerazzurro: nessun attrito, solamente la rabbia di non aver ottimizzato al massimo il momento.

La spiegazione di Candreva.

Antonio Candreva di persona ha voluto fare chiarezza su un episodio che è esploso via social mentre la gara era ancora in corso a san Siro contro la Lazio. Il centrocampista interista e' intervenuto sul canale tematico dirigenziale, InterTV per chiarire una questione ancora da capire al termine del match contro i capitolini

"Appena finita la partita sono uscite delle cose su un episodio avvenuto nel primo tempo. Su una palla lunga ho detto un'imprecazione e ho sputato ma come puo' capitare a chi sta correndo, una imprecazione solo per non essere arrivato sulla palla – assicura l'esterno nerazzurro -. Nulla a che fare con tifosi o altro. Giusto ricevere critiche e applausi durante le partite ma quest'episodio non ha a che fare con i tifosi. Pensiamo alla prossima e sempre forza Inter".

Attriti con i tifosi.

Non è la prima volta che l'ex Lazio finisce sotto gli strali dei tifosi che mai lo hanno visto con accondiscendenza. E' uno dei migliori esterni della Serie A per chilometri percorsi e cross fatti ma in sostanza sembra rendere molto meno di quanto non ci si aspetti. Da quando è all'Inter i gol sono mancati e gli assist si contano sulle dita di due mani. Troppo poco per chi era chiamato a fare la differenza per sè e per i compagni.

La fiducia di Spalletti.

Eppure, contro la Lazio non c'è stato alcuno screzio: la rabbia Candreva l'ha riassunta con lo sputo e le invettive. Forse verso se stesso, forse verso la sfortuna. Non certo verso il pubblico. Una spiegazione plausibile, visto il momento nerazzurro che malgrado tutto si può ritenere ancora positivo e vista la considerazione che ha del giocatore lo stesso Spalletti che non vi rinuncia mai.