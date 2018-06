La sessione di calciomercato estivo aprirà ufficialmente i battenti il prossimo primo luglio ma quasi tutte le società sono già all’opera per anticipare la concorrenza e sistemare le proprie rose in vista della prossima stagione. Così come ci ha ormai da tempo abituato anche l’Inter ha cominciato a muoversi con largo anticipo piazzando già i primi colpi e intavolando diverse trattative. Andiamo quindi a vedere qual è lo stato dell’arte in casa nerazzurra per quel che riguarda il calciomercato.

Da Piccini a Malcom: la situazione delle trattative più calde

Dopo i preziosi innesti di Stefan De Vrij e Kwadwo Asamoah, svincolati, e di Lautaro Martinez per l’attacco, l’Inter frena in termini di acquisti dedicandosi qualche momento per capire meglio dove e come intervenire per consegnare a Luciano Spalletti una formazione all’altezza delle tre competizioni, delle ambizioni della piazza e del ritorno in Champions League. Il tutto, tenendo sempre in mente i vincoli del fair play finanziario dell’Uefa e la data del 30 giugno per raccogliere plusvalenze per un totale di 40 milioni di euro. Insomma, una missione, fra parametri di bilancio e voglia di migliorare la rosa, non proprio facile con il ds Piero Ausilio chiamato a mettere insieme un autentico miracolo. Al momento sono due le trattative avanzate intavolate dai dirigenti nerazzurri: una con lo Sporting Lisbona per il terzino destro Cristiano Piccini con una prima offerta da 8 milioni più 4 di bonus rifiutata dai lusitani; un’altra con i francesi del Bordeaux per il 21enne esterno offensivo brasiliano Malcom valutato 50 milioni dal club transalpino per il quale però il fatto di non poter compiere operazioni in entrata prima del 30 giugno e la concorrenza di Chelsea e Tottenham rendono tutto più complicato.

Si tratta con Icardi per il rinnovo: ma servono 40 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno

L’Inter come vi dicevamo, è una di quelle squadre che, per potersi potenziare, devono necessariamente cedere qualche loro pezzo pregiato (anche se attraverso una serie di piccole operazioni potrebbe regolare i conti con l’Uefa in termini di fairplay finanziario. E così, tolto dal mercato l’appetito Milan Skriniar (rinnovo fino al 2023 con aumento dell’ingaggio), gli indiziati che potrebbero lasciare il club sono diversi. Tolti, Nagatomo, Pinamonti (chiesto dal Wolverhampton) e lo stesso Eder, sacrificabili sull’altare dei vincoli Uefa, Mauro Icardi resta l’oggetto del desiderio di molte, Real e Juve in testa, con la clausola da 110 milioni di euro valida per l’estero e dal 1 al 15 luglio come spada di Damocle sulla testa della dirigenza nerazzurra.

In queste ore però è arrivata la prima offerta della società meneghina per rinnovare il contratto dell’argentino con conseguente aumento di ingaggio e eliminazione (o notevole incremento della cifra) della clausola rescissoria: al momento la dirigenza nerazzurra ha offerto 6,3 milioni di euro a stagione (che con i bonus possono diventare 8) ma la moglie – agente Wanda Nara ne ha chiesti 9. Certo, un addio del capitano sarebbe una vera sciagura tattica ma potrebbe, invece, essere accolta come una manna dal cielo per i conti dei meneghini con poi circa 70/75 milioni da poter reinvestire in ingresso. Per scongiurare tale ipotesi però, si pensa a Joao Mario, il cui valore è però crollato negli ultimi due anni, e quindi difficilmente il lusitano potrà servire a coprire i buchi di bilancio, ma anche ai croati Brozovic e Perisic che, con un loro addio, potrebbero garantire stabilità ad Ausilio e soci.

Cosa serve: un terzino, un trequartista e un esterno offensivo

Nelle idee spallettiane l’Inter è abbastanza coperta nei vari ruoli in campo, tuttavia il mercato dovrà portare a Milano altri interpreti per meglio gestire una annata che si annuncia complicata. Fra gli obiettivi, un terzino destro (si allontana un ritorno di Joao Cancelo, e come detto, si tratta con lo Sporting Lisbona per l’italiano Cristiano Piccini), almeno un altro centrocampista (il belga Moussa Dembélé del Tottenham insieme a Nicolò Barella del Cagliari sono i profili seguiti), un trequartista (si spera nel ritorno di Rafinha dal Barcellona ma si paventa anche l’ipotesi Radja Nainggolan che sembra poter lasciare la Roma in questa sessione di mercato) e un esterno d’attacco, ( si tratta con il Bordeaux per il giovanissimo brasiliano Malcom e si tiene sempre viva la pista che porta a Matteo Politano del Sassuolo, molto più complicato arrivare invece a Federico Chiesa della Fiorentina per il quale potrebbe a breve scatenarsi un’asta milionaria).

E infine, immancabile, ecco il sogno dell’Inter, il colpo da 90, il prospetto che potrebbe far saltare il banco e far salire, nelle gerarchie iniziali, i nerazzurri più in alto, al livello della ‘Vecchia Signora’. Il sogno, appunto, si chiama Arturo Vidal col cileno, in uscita dal Bayern Monaco, e pronto per una nuova avventura italiana. Su di lui però, ci sarebbero anche il Milan ed il Napoli di Ancelotti che, però, non rappresenterebbero l’unico ostacolo al suo arrivo a Milano: gli 8 milioni di euro a stagione che attualmente percepisce l’ex juventino, infatti, sono la notizia peggiore per Spalletti.

Come giocherebbe oggi

Al netto delle trattative che sono ancora in via di definizione ecco come giocherebbe oggi l’Inter di Luciano Spalletti:

4-2-3-1: Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Brozovic, Gagliardini; Candreva, Joao Mario, Perisic; Icardi.