Un Benevento da Champions League sfida l'Inter che ambisce ad andare in Champions. Cosa c'entrano i sanniti, ultimi in Serie A ma ancora in corsa per la salvezza, con la massima competizione continentale per club? C'entrano perché a giudicare dall'esperienza dei calciatori in campo il curriculum annovera un bel po' di presenze in Coppa. Un dettaglio per i nerazzurri, un particolare che balza all'occhio per i campani rivoluzionati dalla sessione del mercato di gennaio. Il presidente Vigorito ha tentato il tutto per tutto pur di centrare l'obiettivo: prima ha cambiato l'allenatore (De Zerbi al posto di Baroni) poi ha rivoltato la squadra come un calzino con Sagna (ex nazionale della Francia ed ex colonna di Arsenal e Manchester City) colpo e ciliegina sulla torta della sessione invernale.

La vittoria con il Crotone nel confronto diretto a restituito ulteriore fiducia. è arrivata a corredo dei progressi fatti dal gruppo in queste settimane e soprattutto ha dato un senso agli sforzi fatti dalla società. E allora il quotidiano campano ‘Ottopagine' s'è divertito a mettere in risalto un aspetto del prossimo incontro di campionato con l'Inter. Sulla carta il confronto numerico è improponibile, la differenza di valori espressi dalla graduatoria non sembra dare scampo agli ‘stregoni' però se si va a considerare le presenze raccoltee in Champions League dai giocatori delle due squadre è possibile notare come la squadra di Spalletti prevalga di pochissimo sul Benevento: 99 a 98.

Com'è possibile una cosa del genere? E' possibile considerato il curriculum dei calciatori giunti nel Sannio a gennaio: davanti a tutti c'è Sagna con le sue 67 presenze seguito da Guilherme (13), Tosca (6), Billong (5), Sandro (4) e Djuricic (3). Quanto ai gettoni in Coppa dei nerazzurri, a guidare la classifica interista è l'ex difensore dell'Atletico Madrid, Miranda (21) seguito da Rafinha (16), Brozovic (12), Perisic (11), Lisandro Lopez (8), Santon (7), Borja Valero (6), Ranocchia (6), Cancelo (6), Dalbert (2), Candreva (2), Handanovic (2).