Inter-Benevento, anticipo della 26a giornata di Serie A è una partita così scontata come sembra? A giudicare dai pronostici e dalle quote dei bookmakers pare di sì, ma attenzione perché gli ultimi risultati delle due formazioni sembrano dire il contrario. La squadra di Spalletti, protagonista nel girone di ritorno di un calo verticale, dovrà prendere con le pinze l'ultima della classe rigenerata dagli acquisti di gennaio e galvanizzata dal successo sul Crotone.

Inter-Benevento, pronostici e quote a favore dei nerazzurri.

L'Inter gode sulla carta dei favori del pronostico in vista della sfida di sabato sera contro il Benevento. 38 i punti di differenza tra le due formazioni, con i nerazzurri che potranno giovare anche del fattore campo. Le quote dei bookmakers d'altronde premiano la formazione di Spalletti quotata 1.22, mentre una vittoria della squadra sannita pagherebbe 12 volte l'importo giocato. Il pareggio poi è dato a 6.75. A conferma di quanto sia inaspettata per i re delle scommesse l'affermazione dei giallorossi, basti pensare che lo 0-1 è quotato a 29.

Perché Inter-Benevento potrebbe riservare delle sorprese.

Tra il dire e il fare però c'è di mezzo il momento molto diverso delle due squadre. Dopo il successo sul Bologna (che ha interrotto un digiuno di 8 partite senza vittorie, con 5 pareggi e 3 sconfitte), il ko con il Genoa ha confermato nuovamente i limiti di un'Inter irriconoscibile rispetto a quella del girone d'andata. Anche nella penultima uscita interna contro il Crotone, finita 1-1, la compagine milanese non è riuscita a far valere il suo maggiore tasso tecnico. Attenzione dunque al Benevento, rigenerato dagli innesti arrivati a gennaio (Sandro in primis, ma anche Sagna, Djuricic, Guilherme e Diabaté) e galvanizzato dal successo con il Crotone. La squadra di De Zerbi non ha nulla da perdere, e può mettere in difficoltà i nerazzurri come accaduto all'andata (l'Inter s'impose 2-1) e nelle sfide contro Juve, Napoli e Roma.

Inter, le assenze possono favorire il Benevento.

Senza dimenticare che potrebbero rivelarsi pesanti per Spalletti le assenze di Miranda e Icardi. I due non hanno recuperato dall'infortunio e saranno sostituiti ancora una volta da Ranocchia e Eder. Se l'oriundo non ha fatto rimpiangere il capitano, soprattutto in termini di sacrificio e abnegazione, il difensore ex Bari non ha convinto: la coppia con Skriniar non sembra offrire particolari garanzie. Attenzione però a Rafinha che potrebbe rivelarsi il jolly a sorpresa dell'Inter di Spalletti

Le probabili formazioni di Inter-Benevento.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Ranocchia, D'Ambrosio; Vecino, Gagliardini; Candreva, Rafinha, Perisic; Eder.

BENEVENTO (4-3-3): Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Letizia; Cataldi, Sandro, Djuricic; Brignola, Guilherme, Parigini.