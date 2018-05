Buone nuove in casa nerazzurra dove, dopo la Champions League conquistata sul campo della Lazio nell'ultima occasione possibile per qualificarsi nell'Europa che conta, adesso giungono positivi riscontri anche sui ricavi. Che sono aumentati. I dati parlano chiaro con 37 milioni di euro che sono in arrivo dalla Cina grazie agli sponsor.

Una conferma tangibile del ritorno dell'appeal nerazzurro e soprattutto dimostrazione di quanto la società nerazzurra stia crescendo sul mercato asiatico, punto nevralgico da sempre di Suning che ha rivolto sin da subito lo sguardo ad Oriente.

10 milioni da FullShare e Donkey. Il club, all'interno della relazione economica della controllata Inter Media and Communication S.p.A che è la società in cui confluiscono i ricavi da sponsorizzazioni e da diritti tv, ha ufficializzato oggi le cifre di alcuni nuovi contratti firmati negli ultimi mesi. In particolare, un accordo da 10,5 milioni di euro nel 2018 con le società cinesi FullShare e Donkey Mother. La prima è attiva nei settori dei servizi per il turismo e per l'educazione dell'infanzia, la seconda è un'agenzia di viaggi online.

27 milioni da iMedia. E' invece di 27,2 milioni di euro il valore dell'accordo con iMedia, agenzia cinese di marketing sportivo per la stagione attuale. In totale, dunque, oltre 37 milioni complessivi su cui lavorare per il mercato d'estate. Oltretutto, i ricavi da sponsor e diritti tv nei primi nove mesi dell'esercizio 2017/2018 sono pari a 156,5 milioni di euro mentre al termine della stagione la stima è prevista sui 203,5 milioni di euro.

Liquidità per il Fair Play. Tutto ciò, unito ai ricavi futuri previsti dall'approdo in Champions League 2018/2019, comporta maggior liquidità da gestire per il cosiddetto autofinanziamento che resta un must di Suning. Circa 40 milioni dagli sponsor più altrettanti dall'Europa darebbero un cuscinetto economico importante per rimanere entro i limiti imposti dal Fair Play. Che chiede altri 40 milioni che dovrebbero arrivare dalle plusvalenze. Il tutto per la gioia di Spalletti e dei tifosi.