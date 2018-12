Quello che è successo a Koulibaly è come se fosse successo a me. A tutti noi. Per questo, per esprimere la mia vicinanza e solidarietà, ho deciso di cambiare il mio nome Instagram – per 24 ore – con il suo nome e cognome. In segno di rispetto per il calciatore e per l’uomo. Perché SIAMO TUTTI KOULIBALY! #koulibaly #noalrazzismo

A post shared by KALIDOU KOULIBALY (@stefanosorrentino) on Dec 27, 2018 at 10:50am PST