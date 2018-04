Ha zittito tutti con lo splendido gol del primo pareggio contro l'Udinese. Lorenzo Insigne ha vissuto una notte magica trascinando il suo Napoli dal meno 9 al meno 4 dalla Juventus che alimenta le speranze in vista dello scontro scudetto in programma domenica sera all'Allianz Stadium. E gli azzurri dopo una prova di grande carattere andranno a Torino con la consapevolezza di poter fare risultato, contro una squadra che potrebbe risentire del mezzo passo falso contro il Crotone. Proprio Insigne ai microfoni di Sky ha commentato la gara del Napoli contro l'Udinese e una vittoria che per come si erano messe le cose ha un peso specifico notevole.

Dal meno 9 al meno 4, il racconto di Napoli-Udinese di Insigne

Dal baratro di un possibile passo falso interno, con il meno 9 dalla Juventus, alla vittoria con soli 4 punti di distacco dalla vetta. Insigne ha raccontato così i due volti della serata del Napoli, che ha aiutato con una gran prova impreziosita dal fondamentale gol dell'1-1: "E’ bello stare a meno 4 ma sappiamo che non abbiamo fatto ancora nulla. Abbiamo fatto il nostro stasera, conquistando questi 3 punti. Or ci godiamo questa vittoria e da domani al lavoro per questa partita con la Juve che sarà fondamentale per lo scudetto".

Il nuovo Napoli che soffre, rimonta e vince

Nelle ultime uscite non si è visto il solito Napoli champagne, ma una squadra diversa, più matura e con più carattere capace di vincere credendo nei propri mezzi, anche in rimonta. Insigne esalta la grinta e il cuore della sua squadra: "A volte si vince anche non giocando benissimo. Questo significa che abbiamo una grande forza, un grande cuore e corriamo tutti al 100%. Dopo un anno intero a giocare sempre, capita qualche partita sotto tono. L’importante è metterci grinta e cuore per portare a casa il risultato a tutti i costi".

Juve-Napoli, conta solo vincere anche con un gol di Reina

E adesso testa alla super sfida contro la Juventus. In casa della capolista conterà solo fare risultato, non importa come, non importa con chi anche magari con una rete del portiere:"Sono contento per il gol ma soprattutto per la vittoria per andare a meno 4 dalla Juve. E ora dobbiamo andare a Torino con la testa giusta per cercare di fare risultato anche se segna Reina è importante fare i 3 punti. La Juve deve aver paura di noi? Siamo undici contro undici, abbiamo dato segnale di avere grande grinta e grande cuore. Che vinca il migliore".