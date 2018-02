La vittoria in rimonta sulla Lazio, è stata festeggiata parecchio dai tifosi ma soprattutto dai calciatori del Napoli che dopo il 4-1 sono rimasti campo e hanno stazionato per un po’ sotto la curva. Il poker alla Lazio ha reso ulteriormente allegro Dries Mertens, che alla ripresa del campionato ha ripreso a segnare e non si è fermato più: cinque gol in quattro partite. Il belga, che ha un eccellente rapporto con il compagno d’attacco Insigne, su Instagram, in una ‘stories’ bonariamente ha preso in giro il numero 24 di Sarri.

Mertens sfotte Insigne su Instagram

Lo spogliatoio è molto unito, tutti da tempo remano dalla stessa parte e si vede sia in campo che fuori. Quel simpaticone di Dries Mertens sul suo profilo Instagram in una stories ha in modo molto affettuoso preso in giro Lorenzo Insigne. Il pretesto gli è stato dato dalla piccola lite con Wallace. Tra i due ci sono tanti centimetri di differenza, ma il giocatore del Napoli di questo non si è preoccupato e ha invitato il brasiliano a una ‘faccia a faccia’, che poi fortunatamente non c’è stato. Mertens ha postato una foto di quel ‘duello’ e al fianco ne ha messa una dell’incontro tra la leggenda del basket Shaquille O’Neal, alto oltre due metri, e Simone Biles, ginnasta pluri medagliata alle Olimpiadi, alta meno di un metro e mezzo. La foto fu scattata al SuperBowl dell’anno scorso.

Un tempo rivali oggi grandi amici Mertens e Insigne

E pensare che fino a quindici mesi fa i due erano rivali perché si giocavano un posto in squadra, quello di esterno sinistro d’attacco. Poi Mertens è stato spostato, per esigenze tattiche, come centravanti e i due con Callejon hanno iniziato a formare un tridente fortissimo, giudicato uno dei migliori del XXI secolo da ‘FourFourTwo’. Adesso Mertens e Insigne, che si sfottono sui social, inseguono un sogno, con tutta la squadra, che si chiama scudetto.