Sono tanti i messaggi di solidarietà che stanno arrivando a Kalidou Koulibaly per quanto accaduto ieri sera a San Siro e non poteva certo mancare quello di Lorenzo Insigne. Il difensore senegalese è stato preso di mira dai tifosi dell'Inter nel posticipo del Boxing Day della Serie A a San Siro con cori e ululati razzisti che hanno fatto passare in secondo, giustamente, la partita e tutto il resto. La squadra azzurra ha chiesto per tre volte la sospensione del match ma non è stata accordata. Il talentuoso attaccante del Napoli attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram ha voluto mandare un messo al suo amico e compagno di mille battaglie:

Mi dispiace per la sconfitta di ieri. SEMPRE NO AL RAZZISMO! Fratm @kkoulibaly26 💙

#noalrazzismo #notoracism

Koulibaly non ha tardato a far arrivare la sua risposta e ha commentato il post del numero 24 azzurro con un "Grazie fratellino" corredato da due cuori.

Jorginho: Non meriti per niente ciò che è successo

Sulla questione si è espresso anche Jorginho, ex calciatore del Napoli che ora gioca nel Chelsea e ha giocato negli ultimi anni con KK. Il centrocampista della Nazionale Italiana ha voluto far pervenire la sua solidarietà al suo amico e compagno per quello che è accaduto a Milano:

Vorrei che il motivo di questo post fosse l’allegria che abbiamo condiviso per anni e che continueremo a farlo… perché sei una persona meravigliosa e non meriti per niente ciò che è successo … TVB MON GARS ❤️😘 #siamotuttikoulibaly#noracism @kkoulibaly26

Senegal: Sostegno totale a Koulibaly

Anche dalla federazione del Senegal è arrivato un tweet che ha voluto far pervenire al suo calciatore la solidarietà dopo i bruttissimi eventi di Milano: