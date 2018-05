Ogni volta che si avvicinano i Mondiali o gli Europei la nazionale inglese perde nell’avvicinamento sempre tantissimi giocatori. C’è chi dice che i tanti infortuni sono provocati dalle troppe partite giocate, chi invece dà la colpa ai ritmi troppi alti della Premier League. Fatto sta che adesso sta incrociando le dita il c.t. inglese. Gareth Southgate dopo essere stato costretto a depennare dall’elenco Oxlade-Chamberlain, il centrocampista del Liverpool si è rotto il legamento nella semifinale d’andata con la Roma, adesso teme per Kieran Trippier, il terzino del Tottenham ha riportato un infortunio al ginocchio nel match giocato con il Newcastle. Il Mondiale è a rischio.

C’è molta apprensione dunque in casa Tottenham e consequenzialmente da parte della nazionale dell’Inghilterra per le condizioni di Kieran Trippier. L’esterno di Pochetino si è infortunato nel finale della partita con il Newcastle, gli Spurs hanno vinto 1-0 (gol di Kane) e con questo successo hanno conquistato la matematica qualificazione alla Champions 2018-2019. Trippier è uscito per un problema al ginocchio, dopo il match l’allenatore argentino in conferenza ha detto: “Siamo preoccupati, speriamo che si tratti solamente di una normale torsione al ginocchio e che non ci sia niente di più grave”.

Southgate più di Pochettino attende gli accertamenti, perché Trippier, che ha esordito con la nazionale dei ‘Tre Leoni’ meno di un anno fa (nell’amichevole con la Francia, persa dagli inglesi per 3-2), ha disputato le ultime due amichevoli, quelle giocate nel mese di marzo contro l’Olanda e l’Italia. Il difensore è cresciuto moltissimo in questa stagione in cui ha avuto molto più spazio, grazie alla partenza di Walker e alla rottura di Rose con tecnico e società, ha mostrato di essere un giocatore di valore ed è stato convocato spesso in nazionale.