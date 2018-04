Si chiude nel peggiore dei modi la stagione di Alex Oxlade-Chamberlain. Il centrocampista del Liverpool si è infortunato al legamento crociato del ginocchio nella semifinale d’andata di Champions League con la Roma. Il problema è molto più serio del previsto e l’inglese è costretto a terminare anticipatamente la stagione. Chamberlain non potrà continuare l’avventura europea con i Reds e salterà anche i Mondiali di Russia 2018. Un’autentica tegola per Klopp e Southgate.

Chamberlain salterà fasi finali Champions e Mondiali

Nell’ambiente Liverpool la gioia per il grande successo ottenuto contro la Roma nella semifinale d’andata di Champions League è molto mitigata dopo l’esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto in giornata l’ex Arsenal, che ha scoperto di essersi rotto il legamento del ginocchio. Chamberlain, figlio d’arte perché anche il papà è stato un calciatore, dice addio ai Mondiali di Russia e non potrà continuare a giocare con i compagni del Liverpool in questa edizione della Champions League. Il Liverpool, con un comunicato apparso sul sito internet del club, fa sapere che il giocatore inizierà presto il percorso riabilitativo per tornare in campo all’inizio della prossima stagione.

Klopp con gli uomini contati

Alex Oxlade-Chamberlain dopo aver giocato per oltre sei stagioni con l’Arsenal la scorsa estate è passato al Liverpool. Fortemente voluto da Klopp il centrocampista, che compirà venticinque anni a Ferragosto, rapidamente ha conquistato il posto in squadra e ha disputato quarantadue partite stagionali. L’assenza di ‘Ox’ peserà tantissimo sulle scelte di Klopp, che ha perso fino al termine della stagione il tedesco che piace alla Juventus Emre Can, è ora si trova con gli uomini contati a metà campo, con Henderson, l’olandese Wijnaldum e Milner, che dovranno sobbarcarsi un grande impegno.