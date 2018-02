Si chiama Kitty Thorne, ha da poco compiuto 103 anni, e al "Memorial Stadium" la conoscono tutti. Ogni volta che il piccolo impianto di Bristol si popola per una partita dei Rovers (squadra che milita nella League One: la terza divisione del campionato inglese), lei c'è e non fa mai mancare il suo sostegno per i "Pirati". Diventata un simbolo e un mito tra i sostenitori della formazione di Bristol, l'anziana signora si è divertita a raccontare la sua passione che dura ormai dal 1954.

"I tempi sono cambiati, ma io resto una supertifosa – ha dichiarato alla stampa inglese – Allo stadio ho conosciuto tanta gente, ho stretto amicizie importanti ed è bello anche per questo. Mi dispiace vedere che ora tanti supporter scelgono di guardare le partite alla tv, non è la stessa cosa. Mio marito, che tifa Tottenham, dice che dovrei rimanere a casa ma non ci penso nemmeno. Ho trascorso tutta la vita a tifare i miei ragazzi allo stadio. Figuriamoci se smetto ora a 103 anni".

Il regalo speciale.

Nella sua carriera di tifosa, Kitty non si è mai persa una partita casalinga dei Rovers ed ha alle spalle più di 130.000 chilometri di trasferte: "Negli anni '50 per assistere al match non pagavamo nemmeno il biglietto – ha ricordato – All’ingresso dello stadio venivano posizionati dei bussolotti di latta dove i tifosi mettevano un’offerta. Una volta chiesi ad un impiegato del Bristol dove finissero quei soldi, mi rispose che servivano per pagare i giocatori. C’era un clima familiare che rendeva tutto poetico e che ci faceva sentire parte integrante della squadra".

Per avere un'idea di quanto sia amata la dolce signora di Trowbridge, basterebbe chiedere agli altri tifosi che ogni weekend seguono con affetto la squadra locale (rivale del Bristol City) e vedono esultare Kitty all'interno del suo box personale: regalo speciale, che le venne fatto nel 2015 in occasione del suo centesimo compleanno. "Mi piace troppo venire qui. Ogni settimana attendo questo momento e continuerò a venire alle partite finché potrò".