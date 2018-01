Il Manchester City martedì scorso ha conquistato la finale della Coppa di Lega. La squadra che sta dominando la Premier League nella doppia sfida, come previsto, ha eliminato il Bristol, una squadra di Championship che nei quarti di finale aveva buttato fuori il Manchester United. A Wembley, il 25 febbraio, in finale il City se la vedrà con l’Arsenal. Ma la notizia del giorno è un’altra e riguarda il rifiuto di Guardiola a un particolare scambio richiesto del giocatore del Bristol Flint.

Flint e il gol al City nella semifinale di Coppa.

Fllint è un difensore di ventotto anni che non ha mai giocato in Premier. Con il Bristol sta vivendo i suoi anni migliori e nella semifinale di ritorno ha dato un paio di minuti di speranza, oltre che di gloria, alla sua squadra realizzando al 91’ il gol del momentaneo 2-2, segnando un’altra rete il Bristol avrebbe conquistato i supplementari, ma De Bruyne ha chiuso i giochi con un tocco semplice ed ha mandato a Wembley il City. Alla fine l’eliminazione è arrivata ma è stata più che accettabile, perché il Bristol è pur sempre una squadra di seconda divisione.

Pep rifiuta lo scambio con Flint.

Al termine dell’incontro Flint è andato da Guardiola, che lo ha accolto con un sorriso e si è sicuramente complimentato per il gol e per la prestazione della squadra al cospetto di una delle migliori d’Europa. Flint però al tecnico catalano ha proposto uno scambio molto particolare. A Guardiola ha proposto la sua maglia in cambio della giacca dell’allenatore. Pep, che da mesi quando gioca il City si veste sempre allo stesso modo, ha detto di no. Alla sua giacca Guardiola, anche giustamente, non ha voluto rinunciare. Flint ha dovuto battere la ritirata, ma poco dopo su Twitter ha vuotato il sacco e ha scritto: “Ho proposto a Guardiola uno scambio: la mia maglia per la sua giacca, ma ha declinato”.