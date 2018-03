Dopo i problemi degli scorsi anni, quando dichiarò di essere un alcolizzato, Ray Wilkins sta ora combattendo una battaglia molto più dura. L'ex centrocampista e vice allenatore del Chelsea di Ancelotti, è stato infatti colpito da un attacco cardiaco nella tarda serata di ieri mentre si trovava nella sua abitazione. In seguito all'infarto, Wilkins sarebbe crollato a terra e avrebbe battuto violentemente la testa. Trasportato d'urgenza al St George's Hospital di Tooting, nel sud di Londra, il 61enne inglese è ora ricoverato in coma farmacologico e le sue condizioni sarebbero state definite molto gravi. "E' in terapia intensiva – ha riferito al "Daily Mirror", la moglie Jackie – Non è affatto in buono stato. Sta molto male. E' un momento molto difficile per la nostra famiglia e sapremo qualcosa soltanto nei prossimi giorni, dopo un ulteriore controllo".

Rimasto nel cuore di molti tifosi di Chelsea, Manchester United e della nazionale inglese negli anni Settanta-Ottanta, dove ha giocato 84 partite e per dieci volte ne è stato anche capitano, Ray Wilkins è molto amato anche dai tifosi del Milan che lo accolsero nell'estate del 1984 dopo il blitz a Manchester dell'allora presidente Giussy Farina e del vice presidente Gianni Rivera. Soprannominato da tutti "Razor" (Rasoio"), Wilkins arrivò a Milano insieme al connazionale Mark Hateley e contribuì a traghettare il Milan dalla vecchia gestione societaria a quella che poi si rivelò vincente con l'ingresso di Silvio Berlusconi.