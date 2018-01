Barry Bennell ha deciso di dichiararsi colpevole in merito ai sette capi d'imputazione per abusi su minori davanti alla corte di Liverpool. L'ex allenatore è finito nell'occhio del ciclone ancora una volta per pesantissime accuse di abusi sessuali nei confronti di giovani calciatori minorenni. Ora si attende solo la sentenza nei confronti del manager che rischia di incassare una pena pesantissima alla luce della sua recidività.

Bennel si dichiara colpevole di abusi su minori.

I fatti si riferiscono al periodo che va dal 1988 al 1991, e riguardando due giovanissimi calciatori rispettivamente di 11 e 14 anni. Berry Bennell, accusato di abusi sessuali si è dichiarato colpevole in merito ai sette capi d'imputazione per abusi su minori davanti alla corte di Liverpool. L'ex allenatore è stato già condannato a 4 anni di carcere nel 1994 per stupro nei confronti di un ragazzino durante una tournée in Florida e ad altri nove anni nel '98 per altri reati sessuali nei confronti di sei minorenni in Inghilterra.

in foto: Il campo d'allenamento del Crewe dove molti giocatori giovanili hanno rivelato di aver subito abusi da Bennell

Le testimonianze anti Bennell di numerosi ex baby calciatori.

A fine 2016 le nuove accuse, in particolare da parte di Andy Woodward, uno degli ex calciatori del Crewe che ha rivelato di essere stato seviziato da Bennell quando militavano nel settore giovanile del club. E proprio Woodward si è presentato in tribunale nella giornata di oggi per presentare la sua testimonianza. Il 13 febbraio scorso poi, altre accuse arrivarono da un altro ex giovane calciatore, ovvero Ian Ackley che raccontò di essere stato violentato addirittura più di 500 volte dal coach.