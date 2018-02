Il Napoli disputando un secondo tempo spettacolare ha sconfitto per 4-1 la Lazio e si è ripresa il primato in classifica. Una vittoria pesantissima contro la terza in classifica per Sarri, che ha trionfato anche con un po’ di seconde linee. Ma qualche spina anche il Napoli capolista, all’ottava vittoria consecutiva, ce l’ha. Perché anche Hamsik si è fatto male. Il problema non sembra serio, ma la soglia di attenzione è massima. Il capitano effettuerà già nella giornata di domenica degli esami e capirà se sarà costretto a saltare qualche partita.

Hamsik sostituito con la Lazio per problemi alla schiena

Nella prima faticosa mezz’ora del match con la Lazio, il Napoli pativa anche le difficoltà dei suoi tre centrocampisti. Milinkovic-Savic era indemoniato e per un bel po’ era riuscito a neutralizzare Allan e Jorginho. Hamsik, ahi lui, latitava, il perché si è capito all’inizio della ripresa. Quando il trentenne slovacco non è tornato in campo per via di problemi alla schiena. Zielinski lo ha sostituito in modo meraviglioso ed è stato determinante, con un gol e un assist.

Come sta Hamsik

Dopo il match l’inviato di ‘Premium Sport’ ha rassicurato sulle condizioni del Capitano dicendo che il problema di Hamsik non è serio. Ma la prudenza non è mai troppa e i problemi muscolari di Albiol e Chiriches e il secondo infortunio al ginocchio di Ghoulam fanno alzare tantissimo la soglia di attenzione del Napoli. Hamsik, che lo scorso dicembre ha prima eguagliato e poi superato il record di gol di Maradona con il club, verrà valutato già nella giornata di domenica. Se, come pare, il problema non è troppo serio il giocatore potrebbe saltare, precauzionalmente, solo l’incontro con il Lipsia, dell’andata dei sedicesimi di Europa League, e molto probabilmente sarà in campo contro la Spal, domenica prossima.