In Champions Messi non ha mai fatto gol a 2 club italiani. Riuscirà il Napoli a fermarlo?

Lionel Messi scenderà in campo questa sera allo stadio San Paolo per l’andata degli ottavi di finale di Champions contro il Napoli. Sono 22 le partite giocate dalla Pulce contro le italiane. Le più “bersagliate”? Il Milan, che ha subito 8 gol in 8 incontri, seguito da Juventus (2 in 5 gare) e dalla Roma (2 in 4 partite).