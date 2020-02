Martedì 25 febbraio, le partite di calcio in tv. Dopo un weekend caratterizzato dalle partite rinviate in seguito all'emergenza Coronavirus, riprende la normale attività con le partite degli ottavi di finale di Champions League. Dopo le prime quattro sfide, giocate la settimana scorsa, scendono in campo altre quattro squadre: Napoli, Barcellona, Chelsea e Bayern Monaco.

Dove vedere Napoli-Barcellona in chiaro

Napoli-Barcellona (Canale 5 e Sky) è gara attesa da tre mesi, dal momento del sorteggio degli ottavi di finale, sicuramente poco fortunato per Gattuso e i suoi ragazzi ma altrettanto esaltante: quella contro i catalani sarà una vera sfida da Champions per gli azzurri, difficile ma allo stesso tempo dal grande fascino. Leo Messi sarà protagonista per la prima volta allo stadio San Paolo, teatro di quello che è stato, con ogni probabilità, il miglior Maradona della storia: un momento che lo stesso argentino ha dichiarato di attendere da tanto tempo. Il Napoli arriva al confronto in un ottimo momento di forma, con sei vittorie nelle ultime sette gare ufficiali. Il Barcellona, da parte sua, si è appena ripreso il primo posto nella Liga.

Chelsea-Bayern: dove vederla

Chelsea-Bayern Monaco (Sky) è un grande classico della Champions League, rematch della finale dell'edizione 2011/12 del torneo. Il Bayern ha sempre i favori del pronostico dalla sua parte, per fattori legati al tasso tecnico e all'esperienza, entrambi superiori rispetto ad un Chelsea giovane e ancora un po' acerbo – attualmente quarto in Premier League -, ma sempre più interessante sotto la guida di Frank Lampard in panchina.

Calcio in tv oggi e stasera martedì 25 febbraio

Ecco tutte le partite di calcio in tv martedì 25 febbraio: