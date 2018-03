Ricordate la celebre scena di "Non ci resta che piangere" in cui l'indimenticato Massimo Troisi prova a parlare in spagnolo aggiungendo praticamente la "s" a ogni parola? E' quello che ha provato a fare anche Ciro Immobile in occasione dell'ultimo confronto di Europa League sul campo della Dinamo Kiev. Infuriato per alcune scelte del direttore di gara iberico Jesús Gil Manzano, al termine del primo tempo il bomber ha protestato con il quarto uomo chiedendo a gran voce "Dos cartas rossas", ovvero due cartellini rossi. Una simpatica scena, che non è sfuggita soprattutto alla moglie Jessica Melena che non ha perso tempo per scherzarci su su Instagram.

Immobile e lo spagnolo improvvisato contro la Dinamo Kiev

"Dos carta rossas", questa la recriminazione di Ciro Immobile prima di tornare negli spogliatoi alla fine del primo tempo di Dinamo Kiev-Lazio. L'attaccante di Torre Annunziata si è lamentato vivacemente con il quarto uomo a bordo campo per un doppio provvedimento disciplinare mancato. A suo dire, due calciatori della formazione di casa sarebbero dovuti essere espulsi già dopo i primi 45′. Ecco allora che per spiegare le sue ragioni con il collaboratore dell'arbitro, Immobile ha utilizzato uno spagnolo improvvisato.

Dos cartas rossas, la moglie sfotte Immobile

Il video delle proteste di Immobile ha iniziato a circolare sul web, ed ecco che la sua simpatica compagna Jessica Melena protagonista di curiosi siparietti alla "Sandro e Raimondo" in passato, non si è fatta sfuggire l'occasione. In una delle sue story su Instagram ha postato il video con tanto di audio delle proteste in spagnolo di Ciro, chiedendo al marito "Dos che?". Poco dopo ecco il sondaggio: cosa voleva intendere Immobile, "Due caldarrost" o "Due carte rosse"? Ai followers l'ardua sentenza.

La replica del bomber della Lazio

E Ciro Immobile non ha perso tempo per rispondere a Jessica, dimostrando ancora una volta di saper stare allo scherzo. Anche il bomber della Lazio ha postato il video delle proteste in spagnolo, specificando però "Alla fine si è capito". Nonostante lo spagnolo improvvisato dunque, il giocatore è riuscito a perorare la sua causa con il collaboratore dell'arbitro, scherzandoci poi su a qualificazione ai quarti conquistata.