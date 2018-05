Lazio-Inter è di fatto una finale, seppur particolare perché la squadra di Inzaghi ha due risultati a disposizione, e alle finali nessun calciatore vuole rinunciare, incluso Ciro Immobile. L’attaccante biancoceleste ha riportato un infortunio muscolare nel match con il Torino del 29 aprile. Il suo campionato sembrava finito con un po’ di anticipo, ma il capocannoniere della Serie A ha fatto passi da gigante e forse sarà della partita domenica sera.

Secondo quanto anticipato da ‘Premium Sport’ Ciro Immobile è sulla via del recupero. L’attaccante laziale aveva riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. Lo stop previsto era di circa quindici-venti giorni. Immobile si è messo a lavorare alacremente ed è riuscito a bruciare la tappe. Inzaghi può sorridere perché nel big match dell’ultima giornata Immobile ci sarà. Il calciatore ha iniziato a correre venerdì scorso e in settimana tornerà in gruppo. Resta invece in dubbio Parolo. Non ha invece alcuna chance di giocare Luis Alberto, fuori causa anch’egli per un problema muscolare.

Immobile, che si gioca anche il titolo dei cannonieri con Icardi (29 gol contro 28, il laziale è avanti), dunque sarà a disposizione di Inzaghi che potrebbe comunque decidere di confermare dal primo minuto la coppia sudamericana formata da Felipe Anderson e Caicedo nel match contro l’Inter, in cui c’è in palio la qualificazione alla Champions League 2018-2019. La Lazio ha tre punti di vantaggio sui nerazzurri (72 vs 69) e ha due risultati su tre a disposizione perché dovesse vincere l’Inter le due squadre si ritroverebbero con gli stessi punti, e in caso di parità di punti tra le squadre di Inzaghi e Spalletti il quarto posto lo conquisterebbero i nerazzurri, in virtù dell’eventuale successo dell’Olimpico perché all’andata la gara è finita 0 a 0.