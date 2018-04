La Lazio ha vinto a Torino, conquistando 3 punti preziosissimi in chiave Champions. Nonostante tutto però la serata della formazione capitolina non è stata tutta da incorniciare. Simone Inzaghi infatti rischia di dover fare a meno nel finale di stagione del suo bomber principe Ciro Immobile. Il capocannoniere della Serie A è stato costretto ad uscire nella prima fase della partita per un infortunio muscolare, lasciandosi andare poi alle lacrime in panchina.

Immobile, infortunio e lacrime in panchina

Tutto è andato in scena al 14′ del primo tempo di Torino-Lazio. Il centravanti della squadra capitolina dopo uno scatto si è toccato la coscia destra accusando subito un grande dolore. Preoccupazione evidente sul volto del ragazzo che ha subito capito di non poter rimanere in campo. Ecco allora l'uscita dal terreno di gioco a testa bassa, e il rammarico. L'attaccante è comunque rimasto in panchina al fianco del compagno Patric che ha provato a consolarlo, senza fortuna. Immobile non ha retto le lacrime, finendo per coprirsi il volto.

in foto: Le lacrime di Immobile in panchina in Torino–Lazio

Infortunio Immobile, le condizioni

Le prime indicazioni che arrivano dallo spogliatoio capitolino sono tutt'altro che confortanti. Per il calciatore che sembra essersi sin da subito accorto della gravità del problema, potrebbe trattarsi di uno stiramento al bicipite femorale della coscia destra. Un problema che, se confermato, potrebbe costringere Immobile a restare ai box anche per un periodo superiore ai 30 giorni, salutando così il campionato con arrivederci alla prossima stagione. Inzaghi nel post-partita ha dichiarato: "L'infortunio di Immobile? Segnali non positivi".

Stagione a rischio per Immobile

Una prospettiva che preoccupa e non poco Immobile. Il bomber in questo modo non potrebbe dare una mano alla Lazio nelle partite contro Atalanta, Crotone e Inter, tre vere e proprie finali per la conquista della Champions League. Una tegola anche a livello individuale per il ragazzo che in questo modo non potrà cercare di eguagliare il record di gol in Serie A di Gonzalo Higuain di 36 reti (Immobile al momento è fermo a 29)